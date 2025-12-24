Halálos baleset történt a 47-es főúton

Két autó frontálisan ütközött szerda este a 47-es számú főút 212-es kilométerszelvényénél, Algyő térségében. A halálos kimenetelű baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben.
A tájékoztatás szerint a baleset következtében az egyik autó utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az út balesettel érintett szakaszán tejes pályás útlezárás van érvényben. A rendőrök a forgalmat Algyő irányába terelik.
