Ünnepi betegellátás karácsonytól szilveszterig – ezekről a változásokról önnek is tudnia kell!

Karácsony hátralévő napjain és az év utolsó napján is az ügyeleti rendszer biztosítja az alapellátást sürgős esetekben. A betegellátás zavartalansága érdekében a mentők megerősített ügyelettel és folyamatos telefonos elérhetőséggel készülnek – írja a BEOL.

Ünnepi túlterhelés: miért veszélyes a betegellátás az év utolsó napjaiban.

Fotó: Unsplash

A betegellátás rendje az ünnepek alatt

December 23-án délutántól december 29-én reggelig, valamint december 31-én délutántól január 5-én reggelig háziorvosi ellátás csak ügyeletben érhető el. Ezekben az időszakokban a 1830-as ügyeleti telefonszám hívásával lehet segítséget kérni, életveszély esetén pedig továbbra is a 112-t kell tárcsázni.

Gyógyszerek és enyhébb panaszok

Az ünnepi készülődés közepette sokan elfelejtenek gondoskodni a gyógyszereikről, pedig ilyenkor a patikák csak ügyeleti rendben működnek. Enyhébb panaszoknál az ügyeleti ellátás helyett a gyógyszertárakban elérhető tanácsadás és vény nélküli készítmények is megoldást jelenthetnek. Ha nem váltotta ki időben a gyógyszereit az ügyeletes patikát tudja felkeresni!

Szilveszteri emlékeztető: vigyázzunk magunkra

Szilveszterkor különösen fontos a mértékletesség, mert az ünneplés könnyen megterhelheti a szervezetet. Az alkohol és a nehéz ételek túlzott fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet, ami feleslegesen növeli az ügyeletek terhelését.

Készenlétben az életmentők

A mentők és a tűzoltók az ünnepek alatt is folyamatos szolgálatban vannak, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújtsanak.

Nagyobb eséllyel sújt le karácsonykor ez a rettegett betegség

Az ünnepi időszakban – különösen karácsony és szilveszter között – növekszik a szívinfarktus és a stroke kockázata, mert a hideg, a stressz, a megterhelő ételek és az alkoholfogyasztás együttesen nagyobb terhet ró a szív- és érrendszerre. Fontos, hogy ne halogassuk az orvosi vizsgálatot, vegyük komolyan a figyelmeztető tüneteket, és tartsuk be megszokott gyógyszerszedési rendünket, mert gyors segítség életet menthet.