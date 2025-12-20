A karácsonyi rohanásban sem árt az éberség: 200 ezer forintba is fájhat, ha otthon hagyja ezt az igazolványt

Személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya: ezekre a dokumentumokra nap mint nap szükségünk lehet, akárcsak a jogosítványra, melynek meghosszabbításáról nem szabad megfeledkezni, különben akár vaskos bírság lehet a nemtörődömség vége – hívja fel a figyelmet a sonline.hu.
Tanácsos időben elindítani a folyamatot
Hamarosan lejár a jogsi? Hol és hogyan kell meghosszabbítani a vezetői engedélyt, s mi az ügyintézés menete – még mindig vannak olyanok, akik nincsenek kellően tisztában a főbb előírásokkal, noha tanácsos betartani a határidőket. Sokakat érdekelhet: mire kell ügyelni a jogosítvány meghosszabbításakor?
A vezetői engedély érvényességi ideje 2017 óta általában születési dátumhoz kötött. Érvényessége 50 éves kor alatt 10 év, 50-60 év között 5 év, 60-70 éves kor között 3 év, míg 70 év felett 2 év. Javasoljuk, hogy időben, ideális esetben a lejárati dátum előtt 1-2 héttel kezdjék meg az ügyintézést az állampolgárok
– közölte a lapnak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal (SVK).
Előbb orvosi vizsgálat, majd irány a kormányablak
Az okmány igénylésének az első lépése az orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel, az alkalmasságról szóló igazolás megszerzése, amit az orvos feltölt az EESZT rendszerébe. A kormányhivatal azt is közölte: a vizsgálat részleteiről az orvos tud részletes felvilágosítást adni, díja 50 év alatt 7200, 50-60 év között 4800, 60-70 év között 2500, míg 70 év felett 1700 forint.
Ezt követően a kormányablakban lehet új okmányt igényelni, ezzel egy időben a lejárt jogosítványt le kell adni. Szükség lesz még a személyi igazolványra, lakcímkártyára, és jó, ha nyomtatva is kéznél van az orvosi alkalmasságról szóló igazolás.
Fix kiadás: 6900 forint a vezetői engedély készítése
Az autózás kapcsán újabb és újabb költségek adódnak, a sofőrök ehhez már hozzáedződtek. No, de milyen kiadással számolhatnak a járművezetők ebben az esetben?
A vezetői engedély készítésének illetéke 6900 forint, 62 éves kor fölött pedig 3000 forint. Ezt a Kormányablakban bankkártyával tudják az ügyfelek kifizetni. Aki csekken fizetne, ezt a Kormányablakban kapott csekkel megteheti a postán
– derül ki a kormányhivatal tájékoztatójából.
A jogosítvány érvényességét a magyarorszag.hu oldalon keresztül is meg lehet hosszabbítani, amennyiben az orvosi igazolás már megtalálható az EESZT-ben, van a rendszerben 3 évnél nem régebbi, kormányablakban készült fényképe az ügyfélnek, illetve az igénylésnél elektronikusan be tudja fizetni a díjat. Az elveszett, ellopott irat pótlása díjköteles.
Az okmány ügyintézési határideje a jogszabály szerint 25 nap, de általában 8-10 nap alatt elkészül, amelyről SMS és e-mail értesítést kérhet az ügyfél
– hívta fel a figyelmet az SVK.
200 ezer forintos bírság járhat
Aki lejárt vezetői engedéllyel közlekedik, szabálysértést követ el. A jogsértést észlelő rendőr a szabálysértési törvény alapján a körülmények figyelembevételével figyelmeztethet, helyszíni bírságot szabhat ki (6.500 - 65.000 forint), illetve szabálysértési feljelentéssel élhet (maximuma 200.000 forint) – tájékoztatta a lapot a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) Kommunikációs Szolgálata.
