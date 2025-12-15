Több mint száz tűzoltó küzdött, porig égett a Budapest Sportcsarnok

1999. december 15-én hajnalban lángba borult a Budapest Sportcsarnok, Magyarország legnagyobb fedett sportlétesítménye. A tűzeset az első riasztás szerint hajnali 5 óra 14 perckor történt, a lángok pillanatok alatt az egész épületre átterjedtek.

Fotó: Habik Csaba/Magyar Nemzet

A csarnokban éjszaka senki nem tartózkodott, így személyi sérülés nem történt, a tűz teljes anyagi pusztítást végzett: a tetőszerkezet összeomlott, a belső terek kiégtek, és az épület helyreállítása gyakorlatilag lehetetlennek bizonyult.

Teljesen kiégett a Budapest Sportcsarnok

A sportcsarnokot 1982-ben adták át, és évtizedeken át sportesemények, koncertek, kulturális rendezvények és vásárok helyszíne volt. A tetőszerkezete 127 méter átmérőjű volt, a lelátók befogadóképessége mintegy 12 500 fő – írja a UPI archívum. Itt zajlottak az első nagyobb sportesemények, koncertek és nemzetközi versenyek, és generációk kötődtek hozzá kulturális és közösségi élményeik révén.

A tűz okát egy rosszul elhelyezett karácsonyi gyertya okozhatta, amely a csarnok egyik pavilonjában lángra kapott.

Az épület gyorsan égő anyagai és a tetőszerkezet kialakítása miatt a tűz percek alatt kezelhetetlenné vált.

Fotó: MW

A Vaol információi szerint több mint száz tűzoltó és harminc jármű vett részt az oltásban, és sikerült elkerülniük a személyi sérüléseket, ami a tragédia fényében igazi csodának számít. A lángok elől a tűzoltóknak gyakran vissza kellett vonulniuk, a tetőszerkezet bármikor beszakadhatott volna. A belső terek teljesen kiégtek, az oltás után a tető is beomlott.

A kár visszafordíthatatlan volt, így az épületet végül elbontották. Helyén néhány évvel később elkészült a Papp László Budapest Sportaréna, amely a mai napig a főváros legnagyobb fedett sport- és rendezvénycsarnoka.

