Kinti cicák nagy bajban a tél közeledtével – sürgős óvintézkedésekre figyelmeztetnek

Dr. Varga Edit zalaegerszegi állatorvos szerint a kinti állatoknak bélelt, szalmával vagy más meleg almozással ellátott helyet kell biztosítani. A cica mellett a kutyáknál is kiemelt figyelmet igényel, hogy ne hűljenek át a fagyos időben – írja a ZAOL.

A hűvös időben megváltozik a cica viselkedése.

Fotó: Unsplash

A szakember hangsúlyozza, hogy a kint élő kedvencek vizét naponta többször ellenőrizni kell, mert könnyen befagyhat. Még a nagytestű, dús szőrű kutyák is megfázhatnak, ezért számukra is szükség lehet fagymentes helyiségre, ahová visszavonulhatnak. A hidegben az állatok kevesebbet mozognak, többet pihennek, és megváltozhat a táplálékigényük is. A macskáknál érdemes folyamatosan elérhető élelmet biztosítani, míg a kutyáknál energiadúsabb adagokra lehet szükség.

Az idősebb cicákat különösen óvni kell,

mert bár megtalálják a melegebb pontokat, a tartós hideg őket is megviselheti. Ha valaki teheti, a leghidegebb napokon érdemes beengedni őket egy fűtött helyre vagy garázsba. A szakértő szerint az állatok védelmének lényege, hogy óvjuk őket a széltől, csapadéktól és a tartós mínuszoktól. Néhány egyszerű napi odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy kedvenceink biztonságban és egészségesen vészeljék át a telet.

Megfejtették hogyan kommunikálnak a cicák

A kutatások szerint a cicákkal való jobb kapcsolat kialakításához érdemes elsajátítani az úgynevezett „lassú pislogás” technikáját: ha barátságosan pislogunk a macskára, az állat gyakrabban reagál vissza és közelebb merészkedik. A szemkontaktus – amelyet az embereknél mosolynak felel meg – cicáknál ugyanis fenyegetésként is értelmezhető, ezért a hunyorítás, szem-összeszűkítés és lassú pislogás pozitív jelzésként fogható fel számukra.

A macska tényleg mindig a talpára esik?

Tévhit: a macska nem mindig esik a talpára, még ha sokszor úgy is tűnik. Segíti a biztonságos landolásban ugyanakkor nekik a rendkívül rugalmas gerinc, a kifinomult egyensúlyérzékelés, a farok „propellerként” működő szerepe és az úgynevezett „ejtőernyőzés”, amikor a testét szétterpesztve lassítja a zuhanást. A különleges mozgást évtizedek óta vizsgálják fizikusok, az első tudományos leírások a 18–19. századból származnak, és még a NASA-t és a modern robotikát is inspirálta a „macskafizika”.