comedy central

Megszűnik a Comedy Central, tíz csatorna tűnik el az év végén

Jelentős átalakulás jön a magyar tévés piacon. A Paramount bejelentése szerint 2026 elejétől több ismert csatorna, köztük a Comedy Central és a Paramount Network is megszűnik lineáris formában Magyarországon.
comedy centraltévéParamount ChannelMTV

Hivatalos közleményben reagált a Paramount azokra a nyári hírekre, miszerint több tévécsatorna is megszűnik év végén. A közleményben megerősítették, hogy többek között a Comedy Central is megszűnik - írja a 24.

Comedy Central, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 16: (L-R) Actors Mayim Bialik, Jim Parsons, Kaley Cuoco, and Johnny Galecki attend The Paley Center For Media's 33rd Annual PALEYFEST Los Angeles ÔThe Big Bang Theory' at Dolby Theatre on March 16, 2016 in Hollywood, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az Agymenők volt a Comedy Central egyik legnézettebb sorozata - Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A médiavállalat közlése szerint a döntés hátterében a nézői szokások átalakulása áll, amely miatt a Paramount átszervezi nemzetközi pay TV-portfólióját.

Ennek következményeként Magyarországon 2026. január 1-jétől több csatorna megszűnik lineáris televízióként

A kínálatból kikerül:

  • a Nick Music,
  • a TeenNick,
  • az MTV 80s,
  • az MTV 90s,
  • az MTV 00s,
  • az MTV Hits,
  • az MTV Live,
  • a Club MTV,
  • a Paramount Network,
  • valamint a Comedy Central.

A Comedy Central 2008-ban indult, és néhány év alatt az egyik legnézettebb hazai tévévé vált. 

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: az MTV, a Nickelodeon és a Nick Jr továbbra is a Paramount magyarországi portfóliójának részei maradnak, és hosszú távon is számolnak ezekkel a márkákkal.

A most megszűnő csatornák közül több is komoly múlttal rendelkezik Magyarországon. 

 

