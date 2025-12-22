Megszűnik a Comedy Central, tíz csatorna tűnik el az év végén

Hivatalos közleményben reagált a Paramount azokra a nyári hírekre, miszerint több tévécsatorna is megszűnik év végén. A közleményben megerősítették, hogy többek között a Comedy Central is megszűnik - írja a 24.
A médiavállalat közlése szerint a döntés hátterében a nézői szokások átalakulása áll, amely miatt a Paramount átszervezi nemzetközi pay TV-portfólióját.
Ennek következményeként Magyarországon 2026. január 1-jétől több csatorna megszűnik lineáris televízióként.
A kínálatból kikerül:
- a Nick Music,
- a TeenNick,
- az MTV 80s,
- az MTV 90s,
- az MTV 00s,
- az MTV Hits,
- az MTV Live,
- a Club MTV,
- a Paramount Network,
- valamint a Comedy Central.
A Comedy Central 2008-ban indult, és néhány év alatt az egyik legnézettebb hazai tévévé vált.
A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: az MTV, a Nickelodeon és a Nick Jr továbbra is a Paramount magyarországi portfóliójának részei maradnak, és hosszú távon is számolnak ezekkel a márkákkal.
A most megszűnő csatornák közül több is komoly múlttal rendelkezik Magyarországon.