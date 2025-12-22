Megszűnik a Comedy Central, tíz csatorna tűnik el az év végén

Hivatalos közleményben reagált a Paramount azokra a nyári hírekre, miszerint több tévécsatorna is megszűnik év végén. A közleményben megerősítették, hogy többek között a Comedy Central is megszűnik - írja a 24.

Az Agymenők volt a Comedy Central egyik legnézettebb sorozata - Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A médiavállalat közlése szerint a döntés hátterében a nézői szokások átalakulása áll, amely miatt a Paramount átszervezi nemzetközi pay TV-portfólióját.

Ennek következményeként Magyarországon 2026. január 1-jétől több csatorna megszűnik lineáris televízióként.

A kínálatból kikerül:

a Nick Music,

a TeenNick,

az MTV 80s,

az MTV 90s,

az MTV 00s,

az MTV Hits,

az MTV Live,

a Club MTV,

a Paramount Network,

valamint a Comedy Central.

A Comedy Central 2008-ban indult , és néhány év alatt az egyik legnézettebb hazai tévévé vált.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: az MTV, a Nickelodeon és a Nick Jr továbbra is a Paramount magyarországi portfóliójának részei maradnak, és hosszú távon is számolnak ezekkel a márkákkal.

A most megszűnő csatornák közül több is komoly múlttal rendelkezik Magyarországon.