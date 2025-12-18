Borzalmas új átverés terjed! Az összes pénzét elvehetik a csalók

A bűnözők pszichológiai manipulációval, sürgető üzenetekkel és hamis ígéretekkel dolgoznak, hogy az áldozatok gyorsan döntsenek. Sokan nem is sejtik, hogy egy első ránézésre profi webáruház mögött valójában csalók állnak, akik adatlopásra rendezkedtek be – írja a HAON.

Naiv vásárlókra vadásznak a csalók karácsony előtt.

Fotó: Schutterstock

A csalók válogatott módszerrel vadásznak

Makay József etikus hacker szerint az első lépés mindig a cégadatok és a független vásárlói vélemények ellenőrzése. Gyanús jel, ha hiányzik az impresszum, az adatkezelési tájékoztató, vagy a cég háttere nem ellenőrizhető. Figyelmeztető lehet a helyesírási hibákkal teli szöveg, a furcsa webcím vagy egy ismert márkára megtévesztően hasonlító URL.

A „csak ma”, „utolsó darab” típusú nyomásgyakorlás klasszikus csalói trükk,

amely az azonnali döntést erőlteti. Szintén intő jel, ha az eladó kizárólag előreutalást kér, vagy nem kínál visszatérítési lehetőséget.

Jelenleg nagyon aktívak a hamis csomagértesítések, amelyek futárszolgálatnak álcázott phishing kampányok (tömeges adathalász támadások). Emellett terjednek az AI segítségével létrehozott kamu ügyfélszolgálati chatbotok is, amelyek meglepően hitelesnek tűnnek. A szakértő hangsúlyozza, hogy

soha nem szabad bankkártyaadatokat megadni e-mailben, SMS-ben vagy közösségi médiás linkeken keresztül.

Ha mégis megtörténik a baj, azonnal értesíteni kell a bankot, majd rendőrségi feljelentést tenni és az NKI-t is bevonni. A tanulság egyértelmű: aki nem elég óvatos az ünnepi vásárlásnál, annak könnyen a pénze bánhatja.

Íme a csaló webáruházak feketelistája

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) karácsony előtt közzétette a csaló webáruházak feketelistáját, amelyben jelenleg több mint 120 kétes vagy jogsértő online shop szerepel, így a vásárlóknak érdemes előre ellenőrizni őket, mielőtt rendelnek.

Átverős futárüzenetek

Karácsony előtt megszaporodtak a hamis futárszolgálati értesítések, amelyekben csalók úgy tesznek, mintha a csomagja kézbesítése sikertelen vagy hiányos lenne, majd fizetési linkre kattintást kérnek azért, hogy „pótdíjat” vagy vámkezelési díjat fizessen – valójában adathalász oldalakra irányítva próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat.