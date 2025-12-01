Most van az ideje a csipkebogyó szedésének

Nem csak vadon terem, egyre többen termesztik is. Töretlen az igény a hazai csipkebogyó iránt, a kereslet az elmúlt évtizedben jelentős termelésbővülést eredményezett. A telepítési pályázatok és a folyamatos kereslet hatására a hazai termőterület az elmúlt évtizedben néhány száz hektárról mára 5 600 hektárra nőtt – derült ki a teol.hu cikkéből.
A csipkebogyó-ültetvényeké a jövő
A csipkebogyó sokrétű felhasználása – az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban – stabil hátteret ad a termesztésnek és a feldolgozásnak. A jövő egyértelműen az egységes árualapot biztosító ültetvényeké – szemben a vadon termő állományok gyűjtésével – amelyek állandó minőségű és mennyiségű alapanyagot biztosítanak a feldolgozóipar számára, derült ki a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárkamara szervezésében Leányváron megtartott csipkebogyó szakmai napon.
Tele van vitaminokkal a csipkebogyó, amelyből lekvár, szörp is készíthető
A termelői piacokon is egyre többen keresik a csipkebogyókból készített termékeket. Szászi-Mauthner Luca már második éve készít belőlük lekvárt és szörpöt. Mint mondta, akkor a legjobb, amikor már piros és puha. A dér után édesebb lesz és könnyebb feldolgozni. A csipkebogyó nagyon értékes természetes növény, sokféle vitamint és antioxidánst tartalmaz.
Kiemelkedően sok benne a C-vitamin, a B-vitaminok, az antioxidáns hatású polifenolok és a pektin, valamint a gyulladáscsökkentő hatású növényi anyagok. Feldolgozni azonban meglehetősen munkaigényes.
A bogyó mind a két végét levágom, áztatom, majd annyi vizet teszek rá, hogy ellepje, áztatom, majd kicsit főzöm. Fél óra után puhul és a színanyag is oldódik. Szűrőn átszűröm
– árulta el Szászi-Mauthner Luca, mik a legfontosabb lépések.
A csipkebogyótea nyolc meglepő egészségügyi előnye
A csipkebogyó a vadrózsa termése, akkor a legfinomabb, ha megcsípi a dér. Virágos, kissé érdes ízű, kicsi, jellemzően piros vagy narancssárga színű. Fogyasztása számos egészségügyi előnnyel jár – akár önmagában, akár teaként. Főleg télen érdemes sokat enni belőle, írtuk meg az Origón.
