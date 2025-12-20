Közel 2 milliárd forintnyi támogatás érkezik: Mutatjuk a részleteket

Magyarország kormánya kiemelt nemzetstratégiai feladatának tekinti a magyar népi kultúra közösségteremtő erejének megőrzését és megerősítését, valamint a hagyományos tudás átadásának biztosítását a következő generációk számára.

A Csoóri Sándor program célja a hazai és külhoni magyar közösségek segítése

Folytatódik a Csoóri Sándor Program 2026-ban is

A Csoóri Sándor Program célja a hazai és külhoni magyar, valamint nemzetiségi néptáncegyüttesek, népzenei együttesek, népdalkörök, táncházak és tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai munkájának fejlesztése, a tudásátadás és az utánpótlás-nevelés elősegítése, valamint a közösségek hosszú távú megerősítése.

A támogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar népi kultúra értékei széles körben beépüljenek a helyi közösségi életbe, és alapértékként legyenek jelen a mindennapokban.

A Csoóri Sándor Program kiemelten támogatja az élőzenés táncházakat, a néptánc- és népzenei utánpótlás-nevelést, a közösségi rendezvényeket, a viseletek és hangszerek beszerzését és felújítását, valamint a népi kézműves mesterségekhez kapcsolódó tudásátadási programokat.

A pályázók köre kiterjed a határon túli, Kárpát-medencei és moldvai magyar közösségekre, ezzel is erősítve a nemzeti kulturális összetartozást és a közös hagyományokra épülő együttműködéseket, hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar népi kultúra élő, átörökíthető és közösségformáló erő maradjon a jövőben is.

A felhívás 2025. december 19-i megjelenése lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a közösségek a 2026-os évben minél korábban hozzájuthassanak a támogatásokhoz – derül ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium sajtóközleményéből.

