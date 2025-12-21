10 alapanyag, amire egy cukorbetegnek szüksége van karácsonykor

A dietetikusok szerint a cukorbeteg karácsonyi menü kulcsa a megfelelő szénhidrátforrás, a cukormentes édesítés és a mértékletesség. Igar Orsolya dietetikus hangsúlyozza: nem tiltani kell, hanem okosan helyettesíteni – írja a kemma.hu.
Ez a 10 alapanyag segíthet átvészelni az ünnepeket a cukorbetegeknek:
- teljes kiőrlésű liszt vagy zabpehelyliszt
- barna vagy basmati rizs
- sok zöldség (párolva, sütve, nyersen)
- sovány húsok panír nélkül
- halételek
- fahéj, szegfűszeg, citrusfélék héja
- eritrit
- stevia
- eritrit–stevia keverék
- kis mennyiségben xilit (egyéni tolerancia szerint)
Desszertet is szabad enni
A karácsonyi desszertekről sem kell lemondani: cukormentes édesítőkkel, gyümölcsökkel, rostban gazdag alapanyagokkal biztonságosabb sütemények is készíthetők. Az almás, citrusos vagy áfonyás édességek például kevésbé dobják meg a vércukorszintet.
A szakértők szerint legalább ilyen fontos a rostbevitel, a kisebb adagok és az, hogy ne koplalással induljon az ünnepi vacsora. Az alkohol, főleg az édes borok és likőrök, különösen megterhelők lehetnek.
A cukorbeteg karácsony nem a tiltásról szól, hanem az előrelátásról. Ha jól választunk alapanyagot, figyelünk a mennyiségekre és hallgatunk a test jelzéseire, az ünnep ugyanúgy szólhat az ízekről és az együttlétről, stressz és vércukoringadozás nélkül.
