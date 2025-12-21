10 alapanyag, amire egy cukorbetegnek szüksége van karácsonykor

A dietetikusok szerint a cukorbeteg karácsonyi menü kulcsa a megfelelő szénhidrátforrás, a cukormentes édesítés és a mértékletesség. Igar Orsolya dietetikus hangsúlyozza: nem tiltani kell, hanem okosan helyettesíteni – írja a kemma.hu.

A cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk a finom karácsonyi ételekről

Fotó: Unsplash

Ez a 10 alapanyag segíthet átvészelni az ünnepeket a cukorbetegeknek:

teljes kiőrlésű liszt vagy zabpehelyliszt

barna vagy basmati rizs

sok zöldség (párolva, sütve, nyersen)

sovány húsok panír nélkül

halételek

fahéj, szegfűszeg, citrusfélék héja

eritrit

stevia

eritrit–stevia keverék

kis mennyiségben xilit (egyéni tolerancia szerint)

Desszertet is szabad enni

A karácsonyi desszertekről sem kell lemondani: cukormentes édesítőkkel, gyümölcsökkel, rostban gazdag alapanyagokkal biztonságosabb sütemények is készíthetők. Az almás, citrusos vagy áfonyás édességek például kevésbé dobják meg a vércukorszintet.

A szakértők szerint legalább ilyen fontos a rostbevitel, a kisebb adagok és az, hogy ne koplalással induljon az ünnepi vacsora. Az alkohol, főleg az édes borok és likőrök, különösen megterhelők lehetnek.

A cukorbeteg karácsony nem a tiltásról szól, hanem az előrelátásról. Ha jól választunk alapanyagot, figyelünk a mennyiségekre és hallgatunk a test jelzéseire, az ünnep ugyanúgy szólhat az ízekről és az együttlétről, stressz és vércukoringadozás nélkül.

A cukorbetegség három rejtett jele

Karácsonykor megnő a cukorbetegség kialakulásának kockázata, különösen azoknál, akik hajlamosak a magas cukortartalmú és kalóriadús ételek fogyasztására.

Ezzel a módszerrel elkerülhető a cukorbetegség

Gyermekeknél a korai cukorbevitel korlátozása nemcsak csökkenti a cukorbetegség és magas vérnyomás kockázatát, hanem a betegségek kialakulását is évekkel késlelteti.