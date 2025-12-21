Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrányos! Saját alelnökét is rövid pórázon tartja Magyar Péter – videó

cukorbetegség

10 alapanyag, amire egy cukorbetegnek szüksége van karácsonykor

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A karácsonyi lakomák a legtöbb embernek örömet jelentenek, a cukorbetegeknek viszont komoly kihívást. Jó hír viszont, hogy a cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk az ünnepi ízekről, csak tudatosabban kell válogatniuk az alapanyagok között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cukorbetegségkarácsonymenü

A dietetikusok szerint a cukorbeteg karácsonyi menü kulcsa a megfelelő szénhidrátforrás, a cukormentes édesítés és a mértékletesség. Igar Orsolya dietetikus hangsúlyozza: nem tiltani kell, hanem okosan helyettesíteni – írja a kemma.hu.

A cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk a finom karácsonyi ételekről – Fotó: Unsplash
A cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk a finom karácsonyi ételekről
Fotó: Unsplash

Ez a 10 alapanyag segíthet átvészelni az ünnepeket a cukorbetegeknek:

  • teljes kiőrlésű liszt vagy zabpehelyliszt
  • barna vagy basmati rizs
  • sok zöldség (párolva, sütve, nyersen)
  • sovány húsok panír nélkül
  • halételek
  • fahéj, szegfűszeg, citrusfélék héja
  • eritrit
  • stevia
  • eritrit–stevia keverék
  • kis mennyiségben xilit (egyéni tolerancia szerint)

Desszertet is szabad enni

A karácsonyi desszertekről sem kell lemondani: cukormentes édesítőkkel, gyümölcsökkel, rostban gazdag alapanyagokkal biztonságosabb sütemények is készíthetők. Az almás, citrusos vagy áfonyás édességek például kevésbé dobják meg a vércukorszintet.

A szakértők szerint legalább ilyen fontos a rostbevitel, a kisebb adagok és az, hogy ne koplalással induljon az ünnepi vacsora. Az alkohol, főleg az édes borok és likőrök, különösen megterhelők lehetnek.

A cukorbeteg karácsony nem a tiltásról szól, hanem az előrelátásról. Ha jól választunk alapanyagot, figyelünk a mennyiségekre és hallgatunk a test jelzéseire, az ünnep ugyanúgy szólhat az ízekről és az együttlétről, stressz és vércukoringadozás nélkül.

A cukorbetegség három rejtett jele

Karácsonykor megnő a cukorbetegség kialakulásának kockázata, különösen azoknál, akik hajlamosak a magas cukortartalmú és kalóriadús ételek fogyasztására.

Ezzel a módszerrel elkerülhető a cukorbetegség

Gyermekeknél a korai cukorbevitel korlátozása nemcsak csökkenti a cukorbetegség és magas vérnyomás kockázatát, hanem a betegségek kialakulását is évekkel késlelteti.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!