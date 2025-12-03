Hírlevél

Karácsonyi menü cukorbetegeknek: így lehet egészséges, mégis ünnepi az asztal

Sokan tartanak attól, hogy az ünnepi menü nem kedvez az egészségüknek, pedig a szakértők szerint a cukorbetegek is élvezhetik a karácsonyi ételeket – csak néhány fontos szabályt kell betartani.
A karácsonyi étkezés cukorbetegeknek valóban kihívást jelenthet, hiszen oda kell figyelniük a vércukorszintjükre. A szakértők azonban hangsúlyozzák: a cukorbetegek számára is léteznek biztonságos és finom ünnepi fogások. Szarka Dorottya, a Cukorbetegközpont dietetikusa részletes tanácsokat adott arra, hogyan lehet a hagyományos ünnepi ételeket egészségesebbé tenni anélkül, hogy az élmény bármit is veszítene az értékéből.

cukorbetegek karácsony menü
A legjobb ünnepi megoldások cukorbetegeknek
Fotó: Unsplash

Óvatosan a kalóriákkal és a zsírokkal

A 2-es típusú cukorbetegség gyakran társul túlsúllyal, ezért különösen fontos, hogy az ünnepi ételek ne legyenek túl zsírosak vagy kalóriadúsak. A dietetikus szerint érdemes:

  • sovány húsokat választani (bőr nélküli baromfi, karaj, vadhús)
  • és az elkészítés során a zsírszegény technikákat előnyben részesíteni

A sütés helyett javasolt a teflonban vagy sütőzacskóban történő készítés, amely minimális olajat igényel.

A cukorbetegek számára is megoldható a panírozás

Az ünnepi asztalról sokszor nem hiányozhatnak a rántott ételek, ám a hagyományos panír gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz. A dietetikus szerint érdemes:

  • fehér liszt helyett teljes kiőrlésű vagy zablisztet,
  • zsemlemorzsa helyett zabpelyhet, magvakhoz kevert korpát,
  • vagy alternatív liszteket (szezám-, lenmagliszt) használni.

Aki szeretné megkímélni magát a számolástól, egyszerűen választhat panír nélküli, zsírszegény sütési módot.

A cukorbetegek édességet is ehetnek – okosan

A dietetikus szerint a desszertek sem tiltólistásak, ha: cukor helyett eritritet, steviát vagy ezek keverékét használják, fehér liszt helyett lassabban felszívódó teljes kiőrlésű vagy mandulalisztet alkalmaznak.

Fontos: egyes édesítőszerek hőre veszítenek az édesítőerejükből, ezért sütéshez a ciklamát-, szacharin- vagy aceszulfám-K alapú édesítő ajánlott.

Mit ihatnak a cukorbetegek karácsonykor?

Bár az édes italok kerülendők, egy-két deci száraz vörösbor még cukorbetegség esetén is beleférhet – étkezéshez kötve.

Éhgyomorra az alkohol fogyasztása veszélyes lehet, mert túlzott vércukorszint-csökkenést okozhat.

Köretek, amelyekkel jobban járnak a cukorbetegek

A hagyományos krumpli–rizs köretpároson túl számos egészséges lehetőség áll rendelkezésre:

  • bulgur
  • kuszkusz
  • köles
  • barna vagy basmati rizs

A saláták is fontos szerepet kaphatnak – természetesen majonézes öntet nélkül, hogy elkerülhető legyen a felesleges zsír- és kalóriabevitel.

