Karácsonyi menü cukorbetegeknek: így lehet egészséges, mégis ünnepi az asztal

A karácsonyi étkezés cukorbetegeknek valóban kihívást jelenthet, hiszen oda kell figyelniük a vércukorszintjükre. A szakértők azonban hangsúlyozzák: a cukorbetegek számára is léteznek biztonságos és finom ünnepi fogások. Szarka Dorottya, a Cukorbetegközpont dietetikusa részletes tanácsokat adott arra, hogyan lehet a hagyományos ünnepi ételeket egészségesebbé tenni anélkül, hogy az élmény bármit is veszítene az értékéből.
Óvatosan a kalóriákkal és a zsírokkal
A 2-es típusú cukorbetegség gyakran társul túlsúllyal, ezért különösen fontos, hogy az ünnepi ételek ne legyenek túl zsírosak vagy kalóriadúsak. A dietetikus szerint érdemes:
- sovány húsokat választani (bőr nélküli baromfi, karaj, vadhús)
- és az elkészítés során a zsírszegény technikákat előnyben részesíteni
A sütés helyett javasolt a teflonban vagy sütőzacskóban történő készítés, amely minimális olajat igényel.
A cukorbetegek számára is megoldható a panírozás
Az ünnepi asztalról sokszor nem hiányozhatnak a rántott ételek, ám a hagyományos panír gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz. A dietetikus szerint érdemes:
- fehér liszt helyett teljes kiőrlésű vagy zablisztet,
- zsemlemorzsa helyett zabpelyhet, magvakhoz kevert korpát,
- vagy alternatív liszteket (szezám-, lenmagliszt) használni.
Aki szeretné megkímélni magát a számolástól, egyszerűen választhat panír nélküli, zsírszegény sütési módot.
A cukorbetegek édességet is ehetnek – okosan
A dietetikus szerint a desszertek sem tiltólistásak, ha: cukor helyett eritritet, steviát vagy ezek keverékét használják, fehér liszt helyett lassabban felszívódó teljes kiőrlésű vagy mandulalisztet alkalmaznak.
Fontos: egyes édesítőszerek hőre veszítenek az édesítőerejükből, ezért sütéshez a ciklamát-, szacharin- vagy aceszulfám-K alapú édesítő ajánlott.
Mit ihatnak a cukorbetegek karácsonykor?
Bár az édes italok kerülendők, egy-két deci száraz vörösbor még cukorbetegség esetén is beleférhet – étkezéshez kötve.
Éhgyomorra az alkohol fogyasztása veszélyes lehet, mert túlzott vércukorszint-csökkenést okozhat.
Köretek, amelyekkel jobban járnak a cukorbetegek
A hagyományos krumpli–rizs köretpároson túl számos egészséges lehetőség áll rendelkezésre:
- bulgur
- kuszkusz
- köles
- barna vagy basmati rizs
A saláták is fontos szerepet kaphatnak – természetesen majonézes öntet nélkül, hogy elkerülhető legyen a felesleges zsír- és kalóriabevitel.
