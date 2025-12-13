Szakértők figyelmeztetnek: télen különösen veszélyes lehet a túl sok D-vitamin

A D-vitamin kulcsszerepet játszik a csontok egészségében, az immunrendszer működésében és az izmok állapotában is. Télen azonban, amikor a napsütéses órák száma jelentősen csökken, sokan hosszabb ideig és magasabb dózisban szedik a készítményeket. Ez az időszak különösen kockázatos lehet, mert a folyamatos D-vitamin-túladagolás gyakran észrevétlen marad, miközben a vitamin raktározódik a szervezetben, és mellékhatásokat okozhat - tájékoztat a FIT BOOK.

A D-vitamin túlzott bevitele komoly gondokat okozhat

Fotó: Unsplash

Mennyi D-vitamin számít túladagolásnak?

A szakmai ajánlások szerint napi 100 mikrogramm (4000 NE) feletti bevitel hosszú távon már kockázatos lehet. A túladagolás jellemzően nem egyszeri alkalommal, hanem hosszan fennálló, túlzott pótlás következtében alakul ki.

Milyen tünetei vannak a D-vitamin túladagolásának?

A D-vitamin-túladagolás leggyakoribb mellékhatásai a megemelkedett kalciumszinthez kapcsolódnak. Ide tartozhat a:

hányinger,

étvágytalanság,

hasi fájdalom,

fejfájás,

szívritmuszavar,

súlyos esetben vesekárosodás is.

Mekkora a biztonságos napi D-vitamin adag?

A legtöbb felnőtt számára a biztonságos napi adag 15–20 mikrogramm. Ez az a mennyiség, amely hosszú távon is kockázat nélkül biztosíthatja a megfelelő ellátottságot.

Mi történik, ha túl sok D-vitamint szedünk?

Ha valaki tartósan túl sok D-vitamint visz be, a szervezetben kalcium-felhalmozódás indulhat el. Ez nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat, hanem hosszabb távon maradandó szervi károsodáshoz is vezethet.

Kinek ajánlott a D-vitamin pótlás?

A pótlás különösen ajánlott időseknek, kevés napfénynek kitett személyeknek, valamint bizonyos krónikus betegségek esetén. Ilyenkor azonban fontos az egyéni szükségletek figyelembevétele.

Mikor veszélyes a D-vitamin szedése?

A D-vitamin veszélyei elsősorban akkor jelentkeznek, ha valaki orvosi ellenőrzés nélkül, tartósan magas dózisban szedi a készítményeket.

