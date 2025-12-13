Szakértők figyelmeztetnek: télen különösen veszélyes lehet a túl sok D-vitamin

A D-vitamin kulcsszerepet játszik a csontok egészségében, az immunrendszer működésében és az izmok állapotában is. Télen azonban, amikor a napsütéses órák száma jelentősen csökken, sokan hosszabb ideig és magasabb dózisban szedik a készítményeket. Ez az időszak különösen kockázatos lehet, mert a folyamatos D-vitamin-túladagolás gyakran észrevétlen marad, miközben a vitamin raktározódik a szervezetben, és mellékhatásokat okozhat - tájékoztat a FIT BOOK.
Mennyi D-vitamin számít túladagolásnak?
A szakmai ajánlások szerint napi 100 mikrogramm (4000 NE) feletti bevitel hosszú távon már kockázatos lehet. A túladagolás jellemzően nem egyszeri alkalommal, hanem hosszan fennálló, túlzott pótlás következtében alakul ki.
Milyen tünetei vannak a D-vitamin túladagolásának?
A D-vitamin-túladagolás leggyakoribb mellékhatásai a megemelkedett kalciumszinthez kapcsolódnak. Ide tartozhat a:
- hányinger,
- étvágytalanság,
- hasi fájdalom,
- fejfájás,
- szívritmuszavar,
- súlyos esetben vesekárosodás is.
Mekkora a biztonságos napi D-vitamin adag?
A legtöbb felnőtt számára a biztonságos napi adag 15–20 mikrogramm. Ez az a mennyiség, amely hosszú távon is kockázat nélkül biztosíthatja a megfelelő ellátottságot.
Mi történik, ha túl sok D-vitamint szedünk?
Ha valaki tartósan túl sok D-vitamint visz be, a szervezetben kalcium-felhalmozódás indulhat el. Ez nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat, hanem hosszabb távon maradandó szervi károsodáshoz is vezethet.
Kinek ajánlott a D-vitamin pótlás?
A pótlás különösen ajánlott időseknek, kevés napfénynek kitett személyeknek, valamint bizonyos krónikus betegségek esetén. Ilyenkor azonban fontos az egyéni szükségletek figyelembevétele.
Mikor veszélyes a D-vitamin szedése?
A D-vitamin veszélyei elsősorban akkor jelentkeznek, ha valaki orvosi ellenőrzés nélkül, tartósan magas dózisban szedi a készítményeket.
Megvan a vitamin, ami véd az áttétes rák ellen
Amerikai kutatók újraelemezték egy nagyszabású vizsgálat eredményeit. Azt találták, hogy a D-vitamin valódi rákellenes vitamin; csökkentheti az előrehaladott, áttétes daganatok kockázatát. A hatás főleg azoknál látszott erősnek, akiknek normális tartományban volt a testsúlyuk.
Súlyos betegséggel hozták összefüggésbe a D-vitamint
Kapcsolatot találtak a jól ismert vitamin hiánya és a depresszió között. Egy új kutatás szerint a D-vitamin szintje befolyásolja, hogyan érezzük magunkat.