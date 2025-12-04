Nem csak hely, egy érzés: ezért mondják a demens betegek, hogy „haza akarok menni”

A demencia előrehaladtával a beteg számára a világ bizonytalanná és kiszámíthatatlanná válhat. A beérkező információk zavartan, töredezetten jutnak el az agyba, emiatt gyakran nem ismerik fel a környezetüket – még akkor sem, ha saját otthonukban vannak – tájékoztat az Egészségkalauz.

A lélek segélykiáltása: ezt jelenti a „haza akarok menni” demenciában

Fotó: Pexels

Mit jelent valójában a „haza akarok menni”?

A „haza akarok menni” ilyen esetben nem feltétlenül fizikai helyet jelöl, hanem a biztonság, a szeretet és a kiszámíthatóság iránti vágyat.

Dr. Kellyn Lee demenciaszakértő szerint a beteg sokszor a gyermekkori otthonra, egy érzelmi állapotra, vagy azokra az időkre vágyik, amikor még érthetőbb volt számára a világ. Ezért fontos felismerni:

a mondat legtöbbször nem konkrét kérés, hanem segélykiáltás!

A szorongás okai demenciában

A demens személy szorongását könnyen kiválthatja:

a zajos, ingergazdag környezet

az ismeretlen terek és helyzetek

a zavartság, amelyből nem talál kiutat

A „haza akarok menni” ilyenkor azt jelentheti: „Nem érzem magam biztonságban, kérek segítséget.”

A betegek testi jelekkel is mutatják a nyugtalanságot: feszültség, kapkodó mozdulatok, ismétlődő kérdések gyakran társulnak ehhez az állapothoz.

Hogyan segíthetünk? – A támogatás legfontosabb formái

1. Nyugodt jelenlét és gyengéd érintés

Egy érintés, lassú séta vagy megnyugtató hang sokkal többet érhet, mint bármilyen magyarázat.

2. A zaj csökkentése

A túl sok inger fokozza a zavartságot. Csendes, biztonságos környezetben a beteg könnyebben megnyugszik.

3. Támogató mondatok, nem kérdések

A logikus érvelés ritkán segít, ezért érdemes inkább biztató mondatokkal élni:

„Itt vagyok Önnel.”

„Nincs egyedül.”

„Menjünk együtt egy kicsit.”

4. A biztonságérzet erősítése

Ha lehet, hagyjuk, hogy a beteg kifejezze érzéseit. Szükség esetén pszichológus segítsége is sokat számíthat.

A demencia kezelési lehetőségei

A szakértők szerint a demencia ugyan nem gyógyítható, de többféle módon lassíthatók és enyhíthetők a tünetei:

gyógyszeres terápia,

biztonságos, jól átlátható otthoni környezet,

kognitív stimulációs foglalkozások,

megfelelő szakellátás idősek otthonában,

pszichológiai támogatás a betegnek és a családnak.

A legfontosabb azonban az, hogy a demenciával élő személy soha ne érezze magát egyedül – mert a „haza akarok menni” végső soron ezt jelenti: vágy a biztonságra, szeretetre és megértésre.