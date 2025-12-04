Nem csak hely, egy érzés: ezért mondják a demens betegek, hogy „haza akarok menni”

A demencia előrehaladtával a beteg számára a világ bizonytalanná és kiszámíthatatlanná válhat. A beérkező információk zavartan, töredezetten jutnak el az agyba, emiatt gyakran nem ismerik fel a környezetüket – még akkor sem, ha saját otthonukban vannak – tájékoztat az Egészségkalauz.
Mit jelent valójában a „haza akarok menni”?
A „haza akarok menni” ilyen esetben nem feltétlenül fizikai helyet jelöl, hanem a biztonság, a szeretet és a kiszámíthatóság iránti vágyat.
Dr. Kellyn Lee demenciaszakértő szerint a beteg sokszor a gyermekkori otthonra, egy érzelmi állapotra, vagy azokra az időkre vágyik, amikor még érthetőbb volt számára a világ. Ezért fontos felismerni:
a mondat legtöbbször nem konkrét kérés, hanem segélykiáltás!
A szorongás okai demenciában
A demens személy szorongását könnyen kiválthatja:
- a zajos, ingergazdag környezet
- az ismeretlen terek és helyzetek
- a zavartság, amelyből nem talál kiutat
A „haza akarok menni” ilyenkor azt jelentheti: „Nem érzem magam biztonságban, kérek segítséget.”
A betegek testi jelekkel is mutatják a nyugtalanságot: feszültség, kapkodó mozdulatok, ismétlődő kérdések gyakran társulnak ehhez az állapothoz.
Hogyan segíthetünk? – A támogatás legfontosabb formái
1. Nyugodt jelenlét és gyengéd érintés
Egy érintés, lassú séta vagy megnyugtató hang sokkal többet érhet, mint bármilyen magyarázat.
2. A zaj csökkentése
A túl sok inger fokozza a zavartságot. Csendes, biztonságos környezetben a beteg könnyebben megnyugszik.
3. Támogató mondatok, nem kérdések
A logikus érvelés ritkán segít, ezért érdemes inkább biztató mondatokkal élni:
- „Itt vagyok Önnel.”
- „Nincs egyedül.”
- „Menjünk együtt egy kicsit.”
4. A biztonságérzet erősítése
Ha lehet, hagyjuk, hogy a beteg kifejezze érzéseit. Szükség esetén pszichológus segítsége is sokat számíthat.
A demencia kezelési lehetőségei
A szakértők szerint a demencia ugyan nem gyógyítható, de többféle módon lassíthatók és enyhíthetők a tünetei:
- gyógyszeres terápia,
- biztonságos, jól átlátható otthoni környezet,
- kognitív stimulációs foglalkozások,
- megfelelő szakellátás idősek otthonában,
- pszichológiai támogatás a betegnek és a családnak.
A legfontosabb azonban az, hogy a demenciával élő személy soha ne érezze magát egyedül – mert a „haza akarok menni” végső soron ezt jelenti: vágy a biztonságra, szeretetre és megértésre.
