Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

demencia

Nem csak hely, egy érzés: ezért mondják a demens betegek, hogy „haza akarok menni”

2025. december 04. 22:02
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan megrendülnek, amikor egy hozzátartozójuk először mondja ki: „Haza akarok menni.” A mondat mögött gyakran mélyebb érzelmi üzenet húzódik meg, amelyet a demencia állapota tesz különösen nehezen értelmezhetővé. Egy brit pszichológus most részletesen elmagyarázza, mit él át ilyenkor a beteg, és hogyan segíthetünk neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
demenciaegészségéletmódsegélykiáltásotthonagy

A demencia előrehaladtával a beteg számára a világ bizonytalanná és kiszámíthatatlanná válhat. A beérkező információk zavartan, töredezetten jutnak el az agyba, emiatt gyakran nem ismerik fel a környezetüket – még akkor sem, ha saját otthonukban vannak – tájékoztat az Egészségkalauz.

demencia
A lélek segélykiáltása: ezt jelenti a „haza akarok menni” demenciában
Fotó: Pexels

Mit jelent valójában a „haza akarok menni”?

A „haza akarok menni” ilyen esetben nem feltétlenül fizikai helyet jelöl, hanem a biztonság, a szeretet és a kiszámíthatóság iránti vágyat.

Dr. Kellyn Lee demenciaszakértő szerint a beteg sokszor a gyermekkori otthonra, egy érzelmi állapotra, vagy azokra az időkre vágyik, amikor még érthetőbb volt számára a világ. Ezért fontos felismerni: 

a mondat legtöbbször nem konkrét kérés, hanem segélykiáltás!

A szorongás okai demenciában

A demens személy szorongását könnyen kiválthatja:

  • a zajos, ingergazdag környezet
  • az ismeretlen terek és helyzetek
  • a zavartság, amelyből nem talál kiutat

A „haza akarok menni” ilyenkor azt jelentheti: „Nem érzem magam biztonságban, kérek segítséget.”

A betegek testi jelekkel is mutatják a nyugtalanságot: feszültség, kapkodó mozdulatok, ismétlődő kérdések gyakran társulnak ehhez az állapothoz.

Hogyan segíthetünk? – A támogatás legfontosabb formái

1. Nyugodt jelenlét és gyengéd érintés

Egy érintés, lassú séta vagy megnyugtató hang sokkal többet érhet, mint bármilyen magyarázat.

2. A zaj csökkentése

A túl sok inger fokozza a zavartságot. Csendes, biztonságos környezetben a beteg könnyebben megnyugszik.

3. Támogató mondatok, nem kérdések

A logikus érvelés ritkán segít, ezért érdemes inkább biztató mondatokkal élni:

  • „Itt vagyok Önnel.”
  • „Nincs egyedül.”
  • „Menjünk együtt egy kicsit.”

4. A biztonságérzet erősítése

Ha lehet, hagyjuk, hogy a beteg kifejezze érzéseit. Szükség esetén pszichológus segítsége is sokat számíthat.

A demencia kezelési lehetőségei

A szakértők szerint a demencia ugyan nem gyógyítható, de többféle módon lassíthatók és enyhíthetők a tünetei:

  • gyógyszeres terápia,
  • biztonságos, jól átlátható otthoni környezet,
  • kognitív stimulációs foglalkozások,
  • megfelelő szakellátás idősek otthonában,
  • pszichológiai támogatás a betegnek és a családnak.

A legfontosabb azonban az, hogy a demenciával élő személy soha ne érezze magát egyedül – mert a „haza akarok menni” végső soron ezt jelenti: vágy a biztonságra, szeretetre és megértésre.

Kapcsolódó tartalmak: 

Amerikai kutatók megdöbbentő összefüggést fedeztek fel! Meglátásuk szerint az autóvezetési szokások változása korábban jelezheti a demencia kialakulását, mint bármi más. Sokszor még a család sem veszi észre a bajt, az orvosok pedig még nem diagnosztizálnak semmit – de a volán mögött már látszanak a változások.

Az új kutatások szerint az agy egészsége megőrizhető egy egyszerű, mindennapi szokással. A zenehallgatás nemcsak örömöt okoz, hanem mérhetően hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!