Ezek a legnépszerűbb diéták időseknek – mutatjuk

Az idő múlásával szervezetünk egyre érzékenyebb az étrendre, ezért a diéta – vagyis az életkorhoz igazodó tudatos étkezés – kulcsfontosságú lehet idősebb korban.

Tányéron az egészség: diétatippek időseknek, halak és sok zöldség

Fotó: GARO / Phanie

A legfrissebb ajánlások szerint az 60 év felettieknek az a legjobb, ha étrendjükben előtérbe kerülnek a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, halak, sovány fehérjék és egészséges növényi olajok. Ezek az alapanyagok nemcsak tápanyagban gazdagok, hanem könnyen emészthetők, és támogatják az izomtömeget, az emésztést és a szív- és érrendszeri egészséget – írja a Teol.

A cél nem egy szigorú fogyókúra

Fontos, hogy az ételek elkészítése kíméletes legyen – főzés, párolás, természetes alapanyagok – mert ez segíti a tápanyagok hasznosulását és kíméli az emésztőrendszert.

Idős korban ajánlott a gyakori, kisebb adagokban való étkezés, valamint a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a szervezet vízháztartása és emésztése is érzékenyebbé válhat.

Cél nem egy szigorú fogyókúra, hanem egy olyan kiegyensúlyozott, változatos, életmódba illeszthető étrend kialakítása, amely támogatja az energiaszintet, mozgékonyságot, immunrendszert és hozzájárul ahhoz, hogy az életidő ne csak években, hanem minőségben is gazdag legyen.

Nem diétakúrára van szükség

60-70 év felett nem diétakúrára, hanem tudatos, kiegyensúlyozott, életmódhoz illeszkedő étrendre van szükség – azzal, hogy odafigyelünk az alapanyagokra, az elkészítésre és a mennyiségre, idősként is megőrizhetjük erőnket, vitalitásunkat és jó közérzetünket.