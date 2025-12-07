Azt hiszi, hogy egészségesen étkezik? Lehet, hogy téved

A Fox News szeint New York-i dietetikusok és egy svájci hosszúélet-szakértő egyetértenek abban, hogy az étkezés öröm legyen, ne kényszer.

A dietetikusok a minőségi ételeket ajánlják

Fotó: Unsplash

Dietetikusok szerint az ételnek örömforrásnak kell lennie

Ha örömmel étkezünk, csökken a stressz, javul az emésztés, és egészségesebb kapcsolatunk lesz az étellel.

A szakértők által ajánlott ételek:

1. Jó minőségű tejtermékek, sajtok

A hangsúly a minőség : joghurt, érlelt sajtok.

A jobb minőségű ételek általában kevesebb adalékot tartalmaznak és táplálóbbak.

2. Helyi, jó minőségű húsok

Nem a hús fajtája számít, hanem hogy honnan jön , hogyan tartották az állatot.

A szakértők szerint ez tápanyagban gazdagabb és kevesebb feldolgozott összetevőt tartalmaz.

3. Szezonális zöldségek

Tápanyagban gazdagabbak, ízletesebbek, és a szervezet természetes ritmusához is jobban igazodnak.

Többféle vitaminhoz jutunk, ha az évszakokhoz igazodva eszünk.

4. Sötét, ízes kenyerek

Teljes kiőrlésű, lassabban felszívódó szénhidrátok (pl. rozskenyér, zab, édesburgonya).

Stabilabb vércukorszinthez, jobb hangulathoz és anyagcseréhez vezetnek.

5. Omega–3-ban gazdag ételek

Tojás, halak (pl. lazac, szardínia).

Csökkentik a gyulladást, javítják az agyműködést, és hosszú távon támogatják a jó hangulatot.

6. Glaktóz (különleges cukorfajta)

Egyes szakértők szerint energianövelő, és kevésbé dobja meg az inzulint.

Mások óvatosságra intenek, mert nagy mennyiségben káros lehet.

Természetes forrásai: tejtermékek, egyes gyümölcsök.

Ennyi időt tölt az étel a testünkben

Az emésztés sebességét nemcsak az egészségi állapotunk, anyagcsere jellemzőink vagy az életkorunk határozza meg, hanem az elfogyasztott étel jellege is.

Ezektől az ételektől jobb illatunk lesz

Kevesen tudják, hogy vannak ételek, amiktől jobb illatunk lesz, és ezáltal kellemesebb benyomást keltünk másokban.