Azt hiszi, hogy egészségesen étkezik? Lehet, hogy téved

A szakértők szerint a hosszú, egészséges élet nem feltétlenül a szigorú diétákról szól, hanem arról, hogy minőségi, finom ételeket válasszunk, amelyek jó érzéssel töltenek el. Lássuk, mit ajánlanak a dietetikusok.
A Fox News szeint New York-i dietetikusok és egy svájci hosszúélet-szakértő egyetértenek abban, hogy az étkezés öröm legyen, ne kényszer.
Dietetikusok szerint az ételnek örömforrásnak kell lennie
Ha örömmel étkezünk, csökken a stressz, javul az emésztés, és egészségesebb kapcsolatunk lesz az étellel.
A szakértők által ajánlott ételek:
1. Jó minőségű tejtermékek, sajtok
- A hangsúly a minőség: joghurt, érlelt sajtok.
- A jobb minőségű ételek általában kevesebb adalékot tartalmaznak és táplálóbbak.
2. Helyi, jó minőségű húsok
- Nem a hús fajtája számít, hanem hogy honnan jön, hogyan tartották az állatot.
- A szakértők szerint ez tápanyagban gazdagabb és kevesebb feldolgozott összetevőt tartalmaz.
3. Szezonális zöldségek
- Tápanyagban gazdagabbak, ízletesebbek, és a szervezet természetes ritmusához is jobban igazodnak.
- Többféle vitaminhoz jutunk, ha az évszakokhoz igazodva eszünk.
4. Sötét, ízes kenyerek
- Teljes kiőrlésű, lassabban felszívódó szénhidrátok (pl. rozskenyér, zab, édesburgonya).
- Stabilabb vércukorszinthez, jobb hangulathoz és anyagcseréhez vezetnek.
5. Omega–3-ban gazdag ételek
- Tojás, halak (pl. lazac, szardínia).
- Csökkentik a gyulladást, javítják az agyműködést, és hosszú távon támogatják a jó hangulatot.
6. Glaktóz (különleges cukorfajta)
- Egyes szakértők szerint energianövelő, és kevésbé dobja meg az inzulint.
- Mások óvatosságra intenek, mert nagy mennyiségben káros lehet.
- Természetes forrásai: tejtermékek, egyes gyümölcsök.
