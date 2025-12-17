Így csökkenthetők a dohányzás veszélyei – tanácsok az egészségért

A dohányzásról való leszokás a legjobb döntés az egészség megőrzése érdekében – ezt az orvosok és a statisztikák egyaránt megerősítik. Sokan vannak, akik egyelőre nem tudnak vagy nem is akarnak leszokni a dohányzásról. Nekik is léteznek olyan lépések, amelyekkel csökken a kockázat és javítja az életminőséget, hívja fel a figyelmet a kemma.hu.

A dohányzás egészségtelen, ám van pár praktika, amivel csökkenthető a súlyosabb problémák kialakulása (illusztráció)

Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas

Nem létezik „egészséges dohányzás”

A cigaretta füstje több ezer káros anyagot tartalmaz, amelyek hosszú távon súlyos betegségekhez vezethetnek. Ugyanakkor az orvosi szakirodalom is elismeri, hogy az ártalomcsökkentés elve bizonyos mértékig alkalmazható azoknál, akik még dohányoznak. Ez nem felmentés, hanem átmeneti stratégia.

Dohányosként rendkívül fontos a rendszeres egészségügyi szűrés:

tüdőszűrés évente,

vérnyomás- és koleszterinszint ellenőrzés,

szív- és érrendszeri vizsgálatok,

magasabb kockázat esetén 40 év felett pedig akár alacsony dózisú CT-vizsgálat.

Mindez azért fontos, mert a korai felismerés sok esetben életet menthet.

A mozgás ellensúlyozhatja a káros hatásokat

A rendszeres testmozgás nem mentesíti a dohányzás ártalmait, de javítja a keringést, növeli a tüdőkapacitást, csökkenti a stresszt, és segíthet mérsékelni a cigaretta iránti sóvárgást. Már napi 20-30 perc séta is sokat számíthat, de a kerékpározás, úszás vagy könnyű futás még hatékonyabb lehet.

A dohányzás fokozza az oxidatív stresszt, ezért különösen fontos a C-vitaminban gazdag ételek (citrusfélék, paprika) és antioxidánsok (bogyós gyümölcsök, zöld tea) fogyasztása, a megfelelő folyadékbevitel, és a rendszeres vitaminszedés. A túlzott cukorbevitel és az alkoholfogyasztás azonban tovább növeli a kockázatokat.

Kevesebb cigaretta, tudatosabb használat

Bár nem jelent végső megoldást, de sokaknál működő lépcsőfok:

a napi szálak számának csökkentése,

a „megszokásból rágyújtás” elhagyása,

fix időpontok kijelölése.

Ezek gyakran előkészítik a teljes leszokást.

A dohányzás gyakran stresszkezelési eszköz. Relaxációs technikák, légzőgyakorlatok, sport vagy akár pszichológusi támogatás is segíthet a kontroll visszaszerzésében. A dohányzásról való leszokás továbbra is a legfontosabb lépés az egészség megőrzéséért. Ugyanakkor azok számára, akik még dohányoznak, nem mindegy, hogyan teszik ezt, és mennyire figyelnek oda a testük jelzéseire.

