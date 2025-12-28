Hatalmas cápát fogott, majd kórházba került a magyar horgász – videó

A világbajnok magyar horgász, Döme Gábor Afrikában forgatott filmje során egy különleges fogással zárta legújabb expedícióját. A történet azonban nem ért véget a sikeres horgászattal, az utazás folytatásában újabb, egészen más jellegű kihívással kellett szembenéznie – írja a Pecaverzum.hu.

Hatalmas cápát fogott a magyar horgász, Döme Gábor Forrás: Haldorado Fishing Tv/YouTube

Cápát fogott a magyar horgász

A most megjelent, 88 perces film végén látható az a jelenet, amelyben Döme Gábor egy közel 280 centiméteres bikacápát fog ki. A nézők a teljes küzdelmet végigkövethetik, amely az extrém horgászat egyik leglátványosabb pillanata lett, és a különleges cápafogás kiemelt része az idei kalandnak.

A siker után rosszullét következett

A sikeres afrikai forgatást követően Döme Gábor Kínába utazott, ahol már a repülőúton rosszullét jelentkezett nála. Az érkezést követően kórházba került, ahol alapos kivizsgálás várt rá, hogy kiderüljön a panaszok oka.

Kórházi ellátás és diagnózis

A vizsgálatok során EKG, vérvétel és több laborvizsgálat is történt. A rosszullétről végül kiderült, hogy influenzaszerű megbetegedés állt a háttérben. Döme Gábor beszámolója szerint a kórházi ellátás gyorsan és szervezetten zajlott, az orvosi vizsgálatok rövid idő alatt lezárultak.

