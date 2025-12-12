Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

Rendkívüli

Itt van Zelenszkij feltétele az orosz-ukrán békéhez – megkéri az árát

Budapest

Különleges esti élményre készül Budapest – mutatjuk, hol érdemes nézni

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az adventi időszakban különleges vizuális élményekkel készül Budapest. A drónshow és a fényfestés egyszerre idézi meg a karácsonyi hagyományokat és a modern látványtechnikát, miközben a város több pontjáról is jól látható ünnepi programot kínál az érdeklődőknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapestdrónshowfényfestés

Az ünnepi időszakhoz kötődő jelenetek tűnnek fel fényfestés és drónshow formájában advent harmadik vasárnapjától december 21-ig a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó Budavári Palota homlokzatán és az égbolton.

Ünnepváró fényfestés és drónshow várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galériánál
Ünnepváró fényfestés és drónshow várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galériánál - Fotó: Faludi Imre/MTVA /  

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint egy teljes héten keresztül minden este 18 órától 22 óráig hatalmas képeskönyvvé válik a Budavári Palota homlokzata, ahol Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a három király, valamint a két pásztor alakja is.

Az ünnepi fényfestés látható lesz a budai oldalon a Savoyai teraszról is, emellett a pesti oldalon a Belgrád rakpartról. A fényfestést kiegészítő drónshowt mindenki élvezheti, aki a Lánchíd környékén az égboltra tekint - írták a közleményben.

Budapest a világ TOP 10-es listáján, a magyar főváros az egyik legvonzóbb karácsonyi úti cél

A magyarok számára izgalmas eredményt hozott egy friss felmérés, amelyben a világ legjobb karácsonyi úti céljaikat kereste. A PrivacyJournal ugyanis négy fontos szempont alapján előkelő helyre rangsorolta a magyar fővárost. Budapest felejthetetlen élményt nyújtó karácsonyi vásáraival és a visszafogott szállásárakkal került az élmezőnybe.

Ilyet még nem látott – ez a világ legőrültebb karácsonyfa-gyűjteménye

Egy észak-német házaspár – Susanne Jeromin és Thomas Jeromin – 2025-ben ismét rekordot döntött. Az idén összesen 621 feldíszített karácsonyfát állítottak fel saját otthonukban, ezzel hivatalosan is rekordernek számítanak a legtöbb karácsonyfa egy fedél alatt elért számával.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!