Különleges esti élményre készül Budapest – mutatjuk, hol érdemes nézni

Az ünnepi időszakhoz kötődő jelenetek tűnnek fel fényfestés és drónshow formájában advent harmadik vasárnapjától december 21-ig a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó Budavári Palota homlokzatán és az égbolton.

Ünnepváró fényfestés és drónshow várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galériánál - Fotó: Faludi Imre/MTVA /

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint egy teljes héten keresztül minden este 18 órától 22 óráig hatalmas képeskönyvvé válik a Budavári Palota homlokzata, ahol Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a három király, valamint a két pásztor alakja is.

Az ünnepi fényfestés látható lesz a budai oldalon a Savoyai teraszról is, emellett a pesti oldalon a Belgrád rakpartról. A fényfestést kiegészítő drónshowt mindenki élvezheti, aki a Lánchíd környékén az égboltra tekint - írták a közleményben.

