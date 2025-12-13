Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a szörnyű bejelentés Ukrajnáról – mindenki ettől félt

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

dugulás

Duguláselhárítás otthon? Mutatunk pár egyszerű trükköt, ami mindig működik - videó

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokunkkal fordult már elő, hogy nem tudtuk, mi a legjobb megoldás, ha eldugul a mosogató, a mosdó vagy a fürdőkád. Most mutatunk pár egyszerű és hatásos tanácsot dugulás elhárításra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dugulásdugulás elhárításszódabikarbóna

A dugulás elhárítás házilag sem bonyolultabb, mint egy-két bevált konyhai alapanyag használata: a szódabikarbóna és az ecet kombinációja csodákra képes a lerakódott zsírral és ételmaradékokkal szemben.

dugulás elhárítás
A dugulás elhárítása ellen az egyik jó megoldás a szódabikarbóna
Fotó: Pexels

A módszer lényege, hogy fél pohár szódabikarbónát öntünk közvetlenül a lefolyóba, majd ugyanennyi ecetet adunk hozzá. A keverék pezsgése fellazítja a dugulást okozó anyagokat, miközben semlegesíti a kellemetlen szagokat. Végül forró vízzel érdemes átöblíteni a rendszert, így a lefolyó hosszabb távon is tiszta marad – írja a Vaol.

Házi praktikák a dugulás elhárítására

Ha nincs kéznél szódabikarbóna, egy kanál só és bő forró víz is segít fellazítani a lerakódásokat. Szükség esetén egy kevés ecet hozzáadása tovább fokozza a hatást, különösen a zsír és szappanmaradványok ellen. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a házi praktikák főként ételmaradékok, zsír és szappan okozta dugulásoknál működnek jól. 

Hajszálak vagy műanyag darabkák okozta erősebb elzáródások esetén már érdemes szakember segítségét igénybe venni, ha a házi módszerek nem járnak sikerrel.

Súlyos tízezreket spórolhat meg azzal a trükkel - amiről korábban az Origo írt -, ha eldugul a WC-nk.

A videóval illusztrált trükk különösen hasznos lehet azon háztartások számára, ahol gyakran fordul elő kisebb dugulás, és fontos a környezettudatosság és a költséghatékonyság.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!