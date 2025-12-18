Füstbe ment üzlet: csaknem 30 milliós e-cigaretta szállítmányt foglalt le az adóhatóság

A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság zalai nyomozói egy budapesti ingatlanban csaptak le arra a négy emberre, akik éppen elektromos cigarettákat pakoltak. A helyszíni ellenőrzés során több mint ezer darab e-cigaretta került elő, amelyeket feltehetően értékesítésre készítettek elő.

Füstbe ment üzlet: csaknem 30 milliós e-cigaretta-bizniszt számolt fel az adóhatóság. Fotó: Unsplash

A lakásban a dohánytermékeken kívül 3,5 millió forint készpénzt, egy nagy értékű luxusórát, valamint kisebb mennyiségű marihuánát is találtak. Utóbbi miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget, és külön eljárás indult az ügyben.

Autókban és másik telephelyen is volt e-cigaretta

A nyomozás nem állt meg az első helyszínen. Két, az elkövetőkhöz köthető autó átvizsgálásakor további több mint 2600 darab ízesített gőzrúd került elő. Ezeken sem magyar zárjegy, sem hivatalos termékleírás nem volt, a tulajdonosok pedig nem tudták hitelt érdemlően igazolni az áruk eredetét.

Az akció során szerzett információk alapján a hatóságok egy másik telephelyet is átvizsgáltak, ahol újabb csaknem négyezer darab eldobható elektromos cigarettát találtak. A termékek mindegyike illegálisan került az országba, külföldi forrásból származtak.

A NAV becslése szerint az ügyben érintett illegális dohánytermékek miatt a költségvetést ért kár megközelíti a 30 millió forintot. Az ilyen termékek forgalmazása nemcsak adóelkerülést jelent, hanem a fogyasztók számára is kockázatos lehet, mivel azok összetétele és eredete nem ellenőrzött.

A hatóságok az ügyben jövedéki szabályok megsértése és költségvetési csalás gyanúja miatt indítottak eljárást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a lefoglalt áruk sorsáról, valamint az érintettek felelősségre vonásáról a későbbiekben születik döntés.