Sok szülőt váratlanul ér: karácsonykor a leggyakoribb az égési sérülés

Az égési sérülések az adventi időszak egyik leggyakoribb otthoni balesettípusai közé tartoznak. A gyertyák, a sütő, a tűzhely és a forró italok mind olyan veszélyforrások, amelyek a mindennapi ünnepi készülődés során kerülnek előtérbe. Szakértők szerint az égési sérülések száma rohamosan megnő a karácsonyi időszakban, mivel több időt töltünk a konyhában, gyakrabban használunk nyílt lángot, és a gyerekek is aktívabban mozognak a lakásban – írja a FIT BOOK.
Miért veszélyesebb a karácsonyi időszak a kisgyermekekre?
Az adventi időszakban megnő a balesetek esélye, mert egyszerre van jelen több veszélyforrás. A kisgyermekek kíváncsiak, gyorsan mozognak, ugyanakkor még nem rendelkeznek megfelelő veszélyérzettel. A karácsonyi dekorációk, a gyertyák fénye, a sütés-főzés illatai mind odavonzzák őket, így az égési sérülések gyermekeknél ilyenkor sokkal gyakoribbak.
Hogyan előzhetők meg az égési sérülések karácsonykor?
A megelőzés kulcsa a tudatos előkészület és az egyértelmű szabályok betartása: a gyertyákat mindig stabil, nem éghető alátéten kell elhelyezni, és kisgyermeket soha nem szabad egyedül hagyni égő gyertyával egy helyiségben. Fontos, hogy a sütő és a tűzhely környéke szabad maradjon, a forró italokat pedig ne tegyük az asztal szélére, ahol könnyen felborulhatnak.
Milyen égési sérülések fordulnak elő leggyakrabban karácsonykor?
Az ünnepi időszakban leggyakrabban az alábbi égési sérülések fordulnak elő:
- forrázás forró teával, kávéval vagy levessel,
- kontakt égés sütőajtóhoz vagy főzőlaphoz érve,
- gyertyák vagy csillagszórók okozta égési sérülések,
- felboruló edényekből kifröccsenő forró folyadék okozta sérülések.
Hogyan kell ellátni az égési sérüléseket gyerekeknél?
Égési baleset esetén az első lépés a gyermek eltávolítása a veszélyforrástól. A sérült területet langyos, folyó vízzel kell hűteni legfeljebb 10–15 percig, kizárólag az érintett bőrfelületen. A hűtés csökkenti a fájdalmat és a szövetkárosodást. Súlyosabb sérülésnél vagy hólyagos égés esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.
Mit nem szabad tenni égési sérülés esetén?
Bizonyos gyakori tévhitek súlyosbíthatják a sérülést:
- tilos fogkrémet, olajat vagy lisztet a sebre kenni,
- nem szabad jéggel vagy jeges vízzel hűteni,
- az odaégett ruhát nem szabad letépni,
- nagy felületű égésnél nem ajánlott a hosszas hűtés.
Ezek mind növelhetik a fertőzés és a szövődmények kockázatát.
Hogyan lehet biztonságosabb a konyha karácsonykor?
A konyha az egyik legveszélyesebb helyiség az adventi időszakban, ezért különösen fontos a tudatos odafigyelés. A főzőedények nyelét mindig befelé, a fal felé kell fordítani, hogy a gyerekek ne tudják lerántani azokat, a sütőt és a tűzhelyet pedig lehetőség szerint elérhetetlen távolságban kell tartani a kisgyermekektől. Forró italokat ne fogyasszunk kisgyermek ölében, mert egy hirtelen mozdulat súlyos balesethez vezethet, főzés közben pedig érdemes a gyereket egy másik helyiségben lefoglalni, így csökkenthető a figyelemelterelés és a balesetek kockázata.
Elengedhetetlen, hogy a gyerekeket életkoruknak megfelelően tájékoztassuk a veszélyekről, és világos szabályokat állítsunk fel az ünnepi készülődés idejére.