Sok szülőt váratlanul ér: karácsonykor a leggyakoribb az égési sérülés

Az égési sérülések az adventi időszak egyik leggyakoribb otthoni balesettípusai közé tartoznak. A gyertyák, a sütő, a tűzhely és a forró italok mind olyan veszélyforrások, amelyek a mindennapi ünnepi készülődés során kerülnek előtérbe. Szakértők szerint az égési sérülések száma rohamosan megnő a karácsonyi időszakban, mivel több időt töltünk a konyhában, gyakrabban használunk nyílt lángot, és a gyerekek is aktívabban mozognak a lakásban – írja a FIT BOOK.

Az égési sérülések kockázata a gyermekek körében különösen magas a karácsonyi időszakban

Fotó: LECA / BSIP

Miért veszélyesebb a karácsonyi időszak a kisgyermekekre?

Az adventi időszakban megnő a balesetek esélye, mert egyszerre van jelen több veszélyforrás. A kisgyermekek kíváncsiak, gyorsan mozognak, ugyanakkor még nem rendelkeznek megfelelő veszélyérzettel. A karácsonyi dekorációk, a gyertyák fénye, a sütés-főzés illatai mind odavonzzák őket, így az égési sérülések gyermekeknél ilyenkor sokkal gyakoribbak.

Hogyan előzhetők meg az égési sérülések karácsonykor?

A megelőzés kulcsa a tudatos előkészület és az egyértelmű szabályok betartása: a gyertyákat mindig stabil, nem éghető alátéten kell elhelyezni, és kisgyermeket soha nem szabad egyedül hagyni égő gyertyával egy helyiségben. Fontos, hogy a sütő és a tűzhely környéke szabad maradjon, a forró italokat pedig ne tegyük az asztal szélére, ahol könnyen felborulhatnak.

Milyen égési sérülések fordulnak elő leggyakrabban karácsonykor?

Az ünnepi időszakban leggyakrabban az alábbi égési sérülések fordulnak elő:

forrázás forró teával, kávéval vagy levessel,

kontakt égés sütőajtóhoz vagy főzőlaphoz érve,

gyertyák vagy csillagszórók okozta égési sérülések,

felboruló edényekből kifröccsenő forró folyadék okozta sérülések.

Hogyan kell ellátni az égési sérüléseket gyerekeknél?

Égési baleset esetén az első lépés a gyermek eltávolítása a veszélyforrástól. A sérült területet langyos, folyó vízzel kell hűteni legfeljebb 10–15 percig, kizárólag az érintett bőrfelületen. A hűtés csökkenti a fájdalmat és a szövetkárosodást. Súlyosabb sérülésnél vagy hólyagos égés esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.