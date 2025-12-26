Karácsony este tűnt el egy budapesti férfi

A rendelkezésre álló adatok szerint a 42 éves férfi 2025. december 25-én este a XVI. kerületből eltűnt, azóta ismeretlen helyen tartózkodik - írja a police.hu. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.

Lőrincz György karácsony este eltűnt

Fotó: police.hu

Lőrincz György körülbelül 170-175 centiméter magas, kopaszodó, barna hajú. Eltűnésekor fekete, térdig érő kabátot és világos színű nadrágot viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Lőrincz György tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.