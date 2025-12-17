Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Videó

Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

eltűnt csomag

Karácsonyi káosz: eltűnt csomagok miatt indult fogyasztóvédelmi vizsgálat

18 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hetekben magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt küldeményeik nem érkeztek meg. Az eltűnt csomagok és az elérhetetlen ügyfélszolgálatok miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűnt csomagfogyasztóvédelemkarácsonyi időszak

Az eltűnt csomagok problémája az elmúlt hetekben országos méretűvé vált. Számos fogyasztó arról számolt be, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt küldeményeik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítették azokat.

eltűnt csomag
Eltűnt csomagok, néma ügyfélszolgálat – hatósági vizsgálat indul
Fotó: Unsplash

A panaszok száma olyan mértéket öltött, hogy az érintettek számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak.

Ezek a leggyakoribb problémák a bejelentések szerint

A beérkezett fogyasztói visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák az alábbiak:

  • a csomagok kézbesítésének elmaradása,
  • elveszett küldemények,
  • működésképtelen csomagautomaták,
  • az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya.

A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.

Az eltűnt csomagoknál súlyosabb gond a jogérvényesítés hiánya

A tárca álláspontja szerint nem önmagában a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy 

az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.

A kialakult helyzet miatt Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

Vizsgálják a szolgáltatók jogszabály-megfelelését

Dr. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltatók részéről, amelyek jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálják ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy:

  • a kézbesítési gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak,
  • az ügyfélszolgálati működés jogszerű-e,
  • az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.

A fogyasztók védelme kiemelt jelentőségű

A minisztérium közlése szerint a fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű, és nem nézhető tétlenül, hogy egyes piaci szereplők jelentős bevételre tesznek szert a karácsonyi időszakban, miközben tömeges panaszok érkeznek a szolgáltatásaikra.

A történtek alapos kivizsgálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

Kapcsolódó tartalmaink: 

Ketyeg az óra! – A népszerű csomagszállító bejelentette, meddig viszi el a csomagokat

Van, hogy az utolsó pillanatra marad egy-egy ajándék megrendelése, vagy egy küldemény feladása. Azonban a karácsony előtti dömpingidőszakban érdemes nem elodázni a csomagok elindítását, hiszen ilyenkor a csomagautomata-szolgáltatók is túl vannak terhelve. Hasznos tippek, hogy időben odaérjenek küldeményeink a csúcsidőszakban is.

Súlyos botrány az egyik ismert csomagszállító körül – forrnak az indulatok

December közepén megindul a csomagmizéria, a szolgáltatók egyre nehezebben állják a sarat, a futárok túlórákról, kézbesítésre váró csomaghegyekről panaszkodnak. Az automaták megtelnek, hosszabban kell keresni üreset. Az online kereskedelem áttörésével egyre nehezebben tartanak lépést a csomagszállítók, így nincsen december, kisebb-nagyobb botrány nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!