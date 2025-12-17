Karácsonyi káosz: eltűnt csomagok miatt indult fogyasztóvédelmi vizsgálat

Az eltűnt csomagok problémája az elmúlt hetekben országos méretűvé vált. Számos fogyasztó arról számolt be, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt küldeményeik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítették azokat.
A panaszok száma olyan mértéket öltött, hogy az érintettek számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak.
Ezek a leggyakoribb problémák a bejelentések szerint
A beérkezett fogyasztói visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák az alábbiak:
- a csomagok kézbesítésének elmaradása,
- elveszett küldemények,
- működésképtelen csomagautomaták,
- az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya.
A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.
Az eltűnt csomagoknál súlyosabb gond a jogérvényesítés hiánya
A tárca álláspontja szerint nem önmagában a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy
az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.
A kialakult helyzet miatt Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.
Vizsgálják a szolgáltatók jogszabály-megfelelését
Dr. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltatók részéről, amelyek jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálják ki a hazai fogyasztókat.
A vizsgálat célja annak feltárása, hogy:
- a kézbesítési gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak,
- az ügyfélszolgálati működés jogszerű-e,
- az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.
A fogyasztók védelme kiemelt jelentőségű
A minisztérium közlése szerint a fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű, és nem nézhető tétlenül, hogy egyes piaci szereplők jelentős bevételre tesznek szert a karácsonyi időszakban, miközben tömeges panaszok érkeznek a szolgáltatásaikra.
A történtek alapos kivizsgálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.
Kapcsolódó tartalmaink:
Ketyeg az óra! – A népszerű csomagszállító bejelentette, meddig viszi el a csomagokat
Van, hogy az utolsó pillanatra marad egy-egy ajándék megrendelése, vagy egy küldemény feladása. Azonban a karácsony előtti dömpingidőszakban érdemes nem elodázni a csomagok elindítását, hiszen ilyenkor a csomagautomata-szolgáltatók is túl vannak terhelve. Hasznos tippek, hogy időben odaérjenek küldeményeink a csúcsidőszakban is.
Súlyos botrány az egyik ismert csomagszállító körül – forrnak az indulatok
December közepén megindul a csomagmizéria, a szolgáltatók egyre nehezebben állják a sarat, a futárok túlórákról, kézbesítésre váró csomaghegyekről panaszkodnak. Az automaták megtelnek, hosszabban kell keresni üreset. Az online kereskedelem áttörésével egyre nehezebben tartanak lépést a csomagszállítók, így nincsen december, kisebb-nagyobb botrány nélkül.