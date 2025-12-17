Karácsonyi káosz: eltűnt csomagok miatt indult fogyasztóvédelmi vizsgálat

Az eltűnt csomagok problémája az elmúlt hetekben országos méretűvé vált. Számos fogyasztó arról számolt be, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt küldeményeik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítették azokat.

Eltűnt csomagok, néma ügyfélszolgálat – hatósági vizsgálat indul

Fotó: Unsplash

A panaszok száma olyan mértéket öltött, hogy az érintettek számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak.

Ezek a leggyakoribb problémák a bejelentések szerint

A beérkezett fogyasztói visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák az alábbiak:

a csomagok kézbesítésének elmaradása,

elveszett küldemények,

működésképtelen csomagautomaták,

az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya.

A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.

Az eltűnt csomagoknál súlyosabb gond a jogérvényesítés hiánya

A tárca álláspontja szerint nem önmagában a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy

az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.

A kialakult helyzet miatt Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

Vizsgálják a szolgáltatók jogszabály-megfelelését

Dr. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltatók részéről, amelyek jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálják ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy:

a kézbesítési gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak,

az ügyfélszolgálati működés jogszerű-e,

az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.

A fogyasztók védelme kiemelt jelentőségű

A minisztérium közlése szerint a fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű, és nem nézhető tétlenül, hogy egyes piaci szereplők jelentős bevételre tesznek szert a karácsonyi időszakban, miközben tömeges panaszok érkeznek a szolgáltatásaikra.