Rendkívüli

Budapest

Eltűnt egy 22 éves nő Budapesten

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A fiatal nő december 28-án távozott egy VII. kerületi egészségügyi intézményből. A nő azóta eltűnt, a rendőrök keresik.
Budapesteltűnéseltűnt

A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 éves Jóni Szilvia 2025. december 28-án egy VII. kerületi egészségügyi intézményből ismeretlen helyre távozott - írja a police.hu. A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt nőt.

eltűnt
Jóni Szilvia december 28-án eltűnt
Fotó: police.hu

Jóni Szilvia körülbelül 160 centiméter magas, sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot és szürke pulóvert viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Jóni Szilvia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

