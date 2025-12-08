Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

párkapcsolat

„Ez már nem szerelem!” – A szakértők felfedték az érzelmi függőség titkos jeleit

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a kapcsolatokban alattomosan kialakuló jelenség, az érzelmi függőség sokszor észrevétlenül veszi át az irányítást. A hétköznapi jelek azonban jól mutatják, amikor már nem a szeretet, hanem egy belső hiány mozgatja a kötődést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
párkapcsolattoxikus párkapcsolatszeretet hiányfüggőség

Az érzelmi függőség nem egyik napról a másikra jelenik meg: fokozatosan épül be a párkapcsolati működésbe. Bár kívülről nehezen felismerhető, a mindennapokban egyre több apró viselkedés jelzi, hogy a kapcsolat nem az egyensúlyról, hanem egy belső bizonytalanság pótlásáról szól. A jelenség hátterében gyakran gyerekkori kötődési minták, bizonytalan önértékelés vagy a magánytól való félelem áll, de a szakértők szerint tudatos lépésekkel visszaszerezhető az érzelmi szabadság – tájékoztat az Egészségkalauz.

érzelmi függőség
Ha ezt érzi a párja mellett, már érzelmi függőségben él
Fotó: Pexels

Az érzelmi függőség gyökerei

Az érzelmi függőség kialakulása sokszor a feltételhez kötött szeretet megtapasztalásából, vagy a biztonságos kötődés hiányából ered.

Aki gyermekkorában megtanulta, hogy a szeretetért küzdeni kell, felnőttként is görcsösebben kapaszkodhat partnere visszajelzéseibe. A korábbi csalódások, az önértékelési problémák és a bizonytalan kapcsolati dinamika tovább erősíthetik ezt a mintát.

Érzelmi függőség: honnan tudhatja, hogy érintett?

A függőség lassan kúszik be a hétköznapokba. Jel lehet, ha a partner hangulata teljesen meghatározza az adott nap érzelmi állapotát, vagy ha valaki túlzottan igyekszik megfelelni, akár saját igényei rovására is. 

A magánytól való félelem, az állandó megerősítés keresése és az önazonosság elvesztése szintén figyelmeztető jelek.

Miért olyan erős ez a kötés? A dopamin szerepe

A bizonytalan közeledés–távolodás érzelmi hullámvasutat hoz létre, amely erőteljes dopaminreakciót vált ki. Az agy így a kiszámíthatatlan jutalomhoz szokik hozzá – ez a mechanizmus hasonló a függőségekhez. A ritka, de intenzív megerősítések sokkal nagyobb dopamint szabadítanak fel, mint a stabil szeretet, 

ezért nehéz elszakadni még egy toxikus kapcsolattól is.

A traumás kötődés csapdája

A váltakozó közelség és elutasítás traumás kötődést alakíthat ki. Ilyenkor a partner időszakos figyelme olyan erős jutalomnak érződik, hogy könnyen visszahúz a kapcsolatba, akkor is, ha annak dinamikája káros. 

Ez a belső húzás sokszor nem szeretetet, hanem dopaminhiányt tükröz.

Hogyan lehet megtörni az érzelmi függőség körét?

  1. A belső világ újraépítése – a hobbik, az önálló örömforrások erősítik az önazonosságot.
  2. Tudatos egyedüllét – a magány apró adagokban való gyakorlása stabilizálja az érzelmeket.
  3. Érzelmek azonosítása – segít megkülönböztetni a jelen érzéseit a múltból hozott reakcióktól.
  4. Egészséges határok – világosabb kereteket adnak a kapcsolatnak.
  5. Mozgás és testi aktivitás – természetes, stabil dopaminforrás.
  6. Szakember bevonása – mélyebb minták feltárásához elengedhetetlen.

Kapcsolódó tartalmak:

Ez a boldog párkapcsolat receptje

A mély, érzelmi kapcsolat nem igényel hosszú időt – csupán tudatos figyelmet és apró szokásokat a mindennapokban. Pedig az intimitás a hétköznapokban sok pár számára kihívást jelent, különösen a rohanó életstílus és a véget nem érő teendők közepette.

Ez a szokás öl meg sok párkapcsolatot, mégis mindenki csinálja

A kanadai University of Toronto tudósai több mint egy évtizeden át elemezték a német párok életét, és meglepő eredményre jutottak. Egy friss kutatás rávilágított, mi az a szokás, amely hosszú távon aláássa a párkapcsolat boldogságát.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!