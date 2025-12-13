Rossz hír, örökre bazárt a legendás magyar étterem

A Szantofer étterem története még a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor a Szanthoffer család tulajdonában álló vendéglátóhely már akkor is népszerű találkozóhely volt Egerben.

Így nézett ki belülről a Szantofer étterem a bezárás előtt

Fotó: MW archív

Az államosítást követően Jóbarát Kisvendéglő néven folytatta működését, aztán a 2000‑es években az eredeti névhez hűen újra Szantoferként nyitott meg.

Az évek során sok családi ünnep, ballagási vacsora és baráti összejövetel színhelyéül szolgált az egri étterem, ahol sokak szerint különleges hangulat és ízletes magyaros menü várta a vendégeket.

Visszaemlékezések szerint gyakran díszítették fel a helyet, és sokan ma is szívesen gondolnak vissza az itt eltöltött percekre – írja a Heol.

Az étterem bezárásának okai

A 2017‑es bezárás oka részben a munkaerőhiány és a versenyképtelenség volt: a tulajdonos elmondása szerint a fizetések alacsony volta miatt a szakácsok elmentek, és a vendéglő már nem tudott versenyezni a nagyobb városok, illetve külföldi munkahelyek ajánlataival. Emellett a korábbi ételek áremelése is visszatetszést keltett sok vendégben.

A tulajdonosként úgy látja, képtelenek versenyezni a külföldi fizetésekkel, így örökre bazárt a legendás magyar étterem.

Bár a Szantofer étterem már nem nyitja ki kapuit, helye a város gasztronómiai és közösségi emlékezetében mindmáig megőrzött, és sok egrinek marad meg az „ott mindig jó volt enni” érzése, amikor szóba kerül a régi vendéglők világa.

