Ez az Év Kilátója, ahonnan lenyűgöző a kilátás

A magyar turisták szavazatai alapján a Mecsek egyik ikonikus pontja, a Zengő-kilátó nyerte el az Év Kilátója 2025 címet. A rangos elismerést az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ hirdette meg immár hatodik alkalommal, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet hazánk természeti értékeire és aktív turisztikai lehetőségeire. Az ünnepélyes táblaavatást december 4-én, kifejezetten hideg, szeles időjárási körülmények között tartották a 683 méter magas hegycsúcson, számolt be az eseményről a Bama.

Felavatták a 2025-ös Év Kilátója táblát a Zengő-kilátón – Fotó: bama.hu/Sándor Judit

Az Év Kilátója címet fölényesen nyerte Mecsek büszkesége

A természetjárók egyértelmű döntést hoztak: a baranyai, hétemeletes, 2020-ban készült Zengő-kilátó – ahonnan tiszta időben a Keleti-Mecsek mellett a Balaton, a Villányi-hegység, sőt, a horvátországi Papuk-hegység is látható – 5752 voksot kapott, így fölényesen nyerte meg a versenyt.

A szeptember végéig tartó szavazáson több mint 15 ezer szavazat érkezett tíz jelöltre, ám a Mecsek büszkesége már a kezdetektől az élmezőnyben haladt.

A helyszínen elhangzott: a díj nemcsak az építmény látványának, hanem a hegy különleges történetének is szól. Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a Zengő korábban a civilek és környezetvédők összefogásának szimbóluma lett, a bánáti bazsarózsa pedig mára a táj védelmének jelképévé vált.

