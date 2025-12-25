Hogy készül az ínycsiklandó Fanta szelet? Gáspár Bea megmutatja

Gáspár Bea a mindmegette.hu-val osztotta meg, hogy ő hogyan készíti el a Fanta szeletet. A túrós süti sokak kedvence, és talán az istenien főző celeb ajánlása meghozza a kedvet az elkészítésére az ünnepi szezonban.

Fanta szelet Gáspár Bea módra, mindenki megnyalja utána a tíz ujját – Fotó: Shutterstock

Gáspár Bea így készíti el a Fanta szeletet

A tojásokat szétválasztjuk. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük. A tojássárgáját elkeverjük, hozzáöntjük az olajat, a 4 evőkanál vizet, majd összekeverjük. A tojásfehérjéből hozzáadunk egy keveset, majd ismét elkeverjük. A lisztet és a kakaóport átszitáljuk. A sütőport és a sót hozzászitáljuk a liszthez. A sütőporral és sóval elkevert lisztet folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojássárgás keverékhez. Végül a kakaót is hozzáadjuk, és robotgéppel az egészet csomómentesre keverjük. A tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és a 160 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig (tűpróbáig) sütjük. A krémhez a túrót elkeverjük a reszelt narancshéjjal, majd robotgéppel 1-2 másodpercig keverjük, hogy a túró összetörjön. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a porcukrot, a vajat, majd az egészet összekeverjük. A 8 dl Fantából és a 2 csomag pudingporból folyamatos keverés mellett pudingot készítünk. A kihűlt tésztára rákenjük a túrós krémet, majd még melegen a túróra öntjük a fantás réteget. Néhány órára hűtőbe tesszük, majd forró vízbe mártott késsel felszeleteljük.

Hozzávalók

A tésztához:

6 db tojás

6 ek kristálycukor

1 dl olaj

4 ek víz

6 ek liszt

2 ek kakaópor

0.5 csomag sütőpor

1 csipet só

A túrós krémhez:

1 kg túró

0.5 db narancs (reszelt héja)

2 csomag vaníliás cukor

25 dkg porcukor

25 dkg margarin

