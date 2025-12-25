Hogy készül az ínycsiklandó Fanta szelet? Gáspár Bea megmutatja

Nem hiányozhatnak karácsonykor a finom sütik sem az ünnepi asztalról. Gáspár Bea ezúttal a saját Fanta szelet receptjét osztotta meg az olvasókkal.
Gáspár Bea a mindmegette.hu-val osztotta meg, hogy ő hogyan készíti el a Fanta szeletet. A túrós süti sokak kedvence, és talán az istenien főző celeb ajánlása meghozza a kedvet az elkészítésére az ünnepi szezonban.
Gáspár Bea így készíti el a Fanta szeletet
- A tojásokat szétválasztjuk. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük.
- A tojássárgáját elkeverjük, hozzáöntjük az olajat, a 4 evőkanál vizet, majd összekeverjük. A tojásfehérjéből hozzáadunk egy keveset, majd ismét elkeverjük.
- A lisztet és a kakaóport átszitáljuk. A sütőport és a sót hozzászitáljuk a liszthez.
- A sütőporral és sóval elkevert lisztet folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojássárgás keverékhez. Végül a kakaót is hozzáadjuk, és robotgéppel az egészet csomómentesre keverjük.
- A tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és a 160 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig (tűpróbáig) sütjük.
- A krémhez a túrót elkeverjük a reszelt narancshéjjal, majd robotgéppel 1-2 másodpercig keverjük, hogy a túró összetörjön. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a porcukrot, a vajat, majd az egészet összekeverjük.
- A 8 dl Fantából és a 2 csomag pudingporból folyamatos keverés mellett pudingot készítünk.
- A kihűlt tésztára rákenjük a túrós krémet, majd még melegen a túróra öntjük a fantás réteget.
- Néhány órára hűtőbe tesszük, majd forró vízbe mártott késsel felszeleteljük.
Hozzávalók
A tésztához:
- 6 db tojás
- 6 ek kristálycukor
- 1 dl olaj
- 4 ek víz
- 6 ek liszt
- 2 ek kakaópor
- 0.5 csomag sütőpor
- 1 csipet só
A túrós krémhez:
- 1 kg túró
- 0.5 db narancs (reszelt héja)
- 2 csomag vaníliás cukor
- 25 dkg porcukor
- 25 dkg margarin
