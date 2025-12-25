Hírlevél
Gáspár Bea

Hogy készül az ínycsiklandó Fanta szelet? Gáspár Bea megmutatja

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nem hiányozhatnak karácsonykor a finom sütik sem az ünnepi asztalról. Gáspár Bea ezúttal a saját Fanta szelet receptjét osztotta meg az olvasókkal.
Gáspár Bea

Gáspár Bea a mindmegette.hu-val osztotta meg, hogy ő hogyan készíti el a Fanta szeletet. A túrós süti sokak kedvence, és talán az istenien főző celeb ajánlása meghozza a kedvet az elkészítésére az ünnepi szezonban. 

Fanta szelet, Fantaszelet, Two pieces of orange mascarpone quark cake (cheesecake), copy space for your text
Fanta szelet Gáspár Bea módra, mindenki megnyalja utána a tíz ujját – Fotó: Shutterstock

Gáspár Bea így készíti el a Fanta szeletet

  1. A tojásokat szétválasztjuk. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük.
  2. A tojássárgáját elkeverjük, hozzáöntjük az olajat, a 4 evőkanál vizet, majd összekeverjük. A tojásfehérjéből hozzáadunk egy keveset, majd ismét elkeverjük.
  3. A lisztet és a kakaóport átszitáljuk. A sütőport és a sót hozzászitáljuk a liszthez.
  4. A sütőporral és sóval elkevert lisztet folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojássárgás keverékhez. Végül a kakaót is hozzáadjuk, és robotgéppel az egészet csomómentesre keverjük.
  5. A tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és a 160 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig (tűpróbáig) sütjük.
  6. A krémhez a túrót elkeverjük a reszelt narancshéjjal, majd robotgéppel 1-2 másodpercig keverjük, hogy a túró összetörjön. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a porcukrot, a vajat, majd az egészet összekeverjük.
  7. A 8 dl Fantából és a 2 csomag pudingporból folyamatos keverés mellett pudingot készítünk.
  8. A kihűlt tésztára rákenjük a túrós krémet, majd még melegen a túróra öntjük a fantás réteget.
  9. Néhány órára hűtőbe tesszük, majd forró vízbe mártott késsel felszeleteljük.

Hozzávalók

A tésztához:

  • 6 db tojás
  • 6 ek kristálycukor
  • 1 dl olaj
  • 4 ek víz
  • 6 ek liszt
  • 2 ek kakaópor
  • 0.5 csomag sütőpor
  • 1 csipet só

A túrós krémhez:

  • 1 kg túró
  • 0.5 db narancs (reszelt héja)
  • 2 csomag vaníliás cukor
  • 25 dkg porcukor
  • 25 dkg margarin

