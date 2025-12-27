Téli fáradékonyság? Ez lehet a valódi ok, amiről senki nem beszél

Hírlevél
Sokan azt hiszik, csak a lustaság az oka, hogy a hideg hónapokban nehezen kelünk fel. A fáradékonyság mögött azonban ennél sokkal komolyabb okok állhatnak.
A fáradékonyság a téli hónapok egyik leggyakoribb panasza: rövidebb nappalok, kevesebb napfény és csökkenő energiaszint jellemzi ezt az időszakot. Sokan lustaságnak gondolják, pedig a fáradékonyság hátterében gyakran összetett biológiai és pszichés okok állnak – tájékoztat a ZAOL.

fáradékonyság
A fáradékonyság okai rendkívül összetettek lehetnek – Fotó: Unsplash

Mik lehetnek a téli fáradékonyság okai?

A fáradékonyság kialakulásában több tényező is szerepet játszhat, amelyek egymást erősítve hatnak a szervezetre. Télen a csökkent napfény miatt gyakori a D-vitamin-szint visszaesése, ami önmagában is kimerültséghez vezethet. Emellett az alvás-ébrenlét ritmusa is felborulhat, a szervezet lassabban regenerálódik, a mindennapi feladatok pedig fárasztóbbnak tűnnek.

A biológiai okok között gyakran megjelennek a különböző tápanyaghiányok, például:

  • vas- és B-vitamin-hiány,
  • D-vitamin-hiány,
  • vércukorszint-ingadozás.

Ezekhez társulhat pajzsmirigy-alulműködés vagy krónikus betegségek, például cukorbetegség is, amelyek tartós fáradékonyságot okozhatnak. Bár időnként természetes a kimerültség érzése, a hetekig vagy hónapokig fennálló fáradtság már figyelmeztető jel lehet.

Fáradékonyság és lelki tényezők: több mint hangulatingadozás?

A pszichés tényezők legalább ilyen fontos szerepet játszanak. A stressz, a szorongás, a depresszió és az alvászavarok mind hozzájárulhatnak az állandó kimerültséghez. A mozgásszegény életmód tovább ronthatja a helyzetet, miközben a rendszeres testmozgás bizonyítottan javítja az energiaszintet. 

Bizonyos tünetkombinációk külön figyelmet érdemelnek. 

Az állandó éhségérzet és a fáradékonyság együtt hormonális vagy anyagcsere-problémákra, míg a szédüléssel társuló fáradtság keringési vagy idegrendszeri gondokra utalhat.

