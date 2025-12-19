Félmúlt: Budapest bombázása 1944

A támadások során lakóházak, ipari komplexumok, közlekedési csomópontok százai szenvedtek sérüléseket vagy semmisültek meg. A bombázások következtében rengeteg budapesti lakos vesztette el életét és lakóhelyét. Ezek a szomorú események adták a Félmúlt legújabb adásának alapját.

A Félmúlt legutóbbi beszélgetős adásában Budapest második világháborús bombázása volt a téma – Fotó: XX. Század Intézet

A Félmúlt adásában történészek elevenítik fel a borzalmakat

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum együttműködésével idén decemberben készült el a www.budapestbombazasa.hu weboldal, mely órákra, napokra és célpontokra lebontva mutatja be a brit és amerikai légierő budapesti pusztítását.

A műsor résztvevői Farkas Sebestyén, a Terror Háza Múzeum történésze és Kovács Vilmos ezredes, történész, muzeológus voltak. A beszélgetést Baczoni Dorottya, a XX. Század Intézet igazgatója moderálta.

A Félmúlt című műsor a XX. Század Intézet és a Magyar Nemzet online csatornáin is követhető!

