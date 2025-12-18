Felsőoktatási felvételi 2026: ezek a legfontosabb tudnivalók

Elstartolt a 2026-os általános felsőoktatási felvételi eljárás: a jelentkezők december 18. és február 15. között nyújthatják be jelentkezésüket az E-felvételi rendszeren keresztül. Az időpontokra érdemes odafigyelni, hiszen a határidő lejártával már nem lehet regisztrálni a képzésekre, amelyek szeptemberben indulnak.

Elstartolt a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Felsőoktatási felvételi: hogyan lehet jelentkezni?

A felsőoktatási felvételi teljes folyamata kizárólag a felvi.hu E-felvételi felületén zajlik.

A jelentkezőknek Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítással kell regisztrálniuk, majd 2026. február 15-én éjfélig hitelesíteni a jelentkezésüket.

Az intézményválasztásnál fontos, hogy a maximum hat szak sorrendjét gondosan kell meghatározni: a felvételi pontszám alapján a jelentkező csak az első olyan szakra kerülhet be, ahol eléri a ponthatárt. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető Felvételi tájékoztató és a Meghirdetett képzések segít eligazodni a jelentkezési folyamatban.

Mit kínál a felsőoktatási felvételi 2026-ban?

Idén 62 felsőoktatási intézmény hirdeti meg alap- és osztatlan, valamint mester- és felsőoktatási szakképzéseit. A jelentkezés ingyenes három szak esetében, de összesen legfeljebb hat szak jelölhető meg. Az állami ösztöndíjas és önköltséges formák mindegyike felkerülhet a listára, így a jelentkezők rugalmasan alakíthatják preferenciáikat.

Hogyan történik a pontszámítás?

Az alap- és osztatlan képzéseknél, valamint a felsőoktatási szakképzésnél 500 pontos rendszerben történik a pontszámítás. Ez a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből, vagy az érettségi pontok kétszereséből (max. 400 pont) áll, kiegészítve legfeljebb 100 intézményi ponttal.

Szakképzés esetén a szakmai vizsga eredménye is beleszámít. Az Oktatási Hivatal minden jelentkező számára a számára legkedvezőbb pontszámot számítja ki.

Az emelt szintű érettségi vizsga előnyt jelenthet: az intézmények egyes szakjain kötelező, máshol önkéntes, de mindenképpen plusz pontot ad az intézményi számításnál, illetve az érettségi pontok kalkulációjában.