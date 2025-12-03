Látványos képeken a Balatont átszelő Fénykomp

A balatoni kompjáratok hírével szolgáló BAHART bejelentette: 2025. november utolsó hétvégéjétől a Fénykomp ismét útra kel Szántódrév és Tihanyrév között, hogy az adventi és téli időszakban a tó vízén is átélhessük a karácsonyi hangulatot. A reggeli és esti járatok lehetőséget adnak arra, hogy a téli Balaton csendjében, ünnepi díszben csodáljuk meg a part látványát, és élvezzük a komp különleges atmoszféráját – tájékoztat a Bahart.hu

Fénykomp közlekedik a Balatonon

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Fénykomp 2025–2026: menetrend, útvonal, részletek

A Fénykomp idén is a jól ismert útvonalon közlekedik: Szántódrév ↔ Tihanyrév.

Menetrend:

Reggeli járatok: 07:00 – 08:00 között.

Esti járatok: 16:00 óra után.

A szolgáltatás időszaka: 2025. november utolsó hétvégéjétől 2026. január 31-ig.

A Fénykomp nem csupán közlekedési eszköz: egyben élmény – a karácsonyi fényekbe öltöztetett komp, téli balatoni panoráma, csendes vízfelület, és az advent hangulata együtt nyújt különleges programot.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Miért érdemes felszállni a Fénykompra?

A teljesen feldíszített hajó, az ünnepi fények és a téli Balaton látványa magával ragadó; az esti járatok különösen ajánlottak, amikor a part fényei visszatükröződnek a vízen. A reggeli és esti időpontok ideálisak egy téli kiránduláshoz; akár hétköznap, akár hétvégén is könnyen tervezhető.

A komp nem csak gyalogosokat, hanem járműveket is szállít – aki autóval érkezik, az továbbutazhat a túlpartra is.

A Fénykomp úti cél lehet a családi, pár- vagy baráti programhoz, esetleg romantikus esti sétához, miközben a Balaton – téli köntösben – teljesen más arcát mutatja.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hasznos tudnivalók utazóknak

Jegyeket a komp kikötőiben (Szántódrév, Tihanyrév) lehet megváltani, az aktuális menetrend és esetleges módosítások pedig a BAHART hivatalos oldalán érhetők el.

A komp befogadóképessége lehetővé teszi járművek, kerékpárok és gyalogos utasok szállítását is, így változatos utazási igényekhez alkalmazkodik.

