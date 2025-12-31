Jelentős bírság járhat érte, ha ezt tesszük a fenyőfával

Vízkereszt elmúltával hivatalosan is véget ér a karácsonyi időszak, és sokan már leszedik a karácsonyfáikat. Ha valaki túl sokáig késlekedik, a később rossz helyre kihelyezett fenyőfa akár pénzbüntetést is vonhat maga után, hívta fel a figyelmet a teol.hu.

A fenyőfa kihelyezésének is vannak szabályai, fontos őket betartani, ha nem akarunk bírságot fizetni

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Lightspruch/Shutterstock

A kidobott fenyőfa elszállítása minden településen ütemezve van

Az, hogy mikor, pontosabban milyen időintervallumon belül kerül sor a kidobott fenyők hivatalos, ingyenes elszállítására, nincs országos szinten, központilag szabályozva, az elszállítás dátumai önkormányzatonként és településenként változhatnak, ezért érdemes figyelni a helyi honlapokat és hirdetményeket.

Jellemző azonban, hogy az elszállítás vízkereszt napján vagy azt követően kezdődik meg, és míg vidéken előfordulhat, hogy bizonyos napokat jelölnek ki rá, a nagyobb városokban a fakihelyezési dömping több ütemben is eltarthat, és külön járatrendszert is biztosítanak rá.

A karácsonyfákat társasházas övezetekben általában a kukák mellé, a családi házas övezetekben a zöldhulladék szállításkor megszokott helyre lehet kitenni. Az elszállított fenyőfákból komposzt készül, ezért különösen fontos, hogy ne maradjanak rajtuk díszek, szaloncukrok, csokipapírok vagy egyéb műanyag elemek.

Súlyos bírság járhat azért, ha szabálytalanul szabadulunk meg a fától

Előfordulhat, hogy a határidőn túl kitett fákat a kommunális hulladékszállítás keretében is elviszik, sok helyen azonban szigorúbbak a szabályok, ilyenkor a település illetékes hulladékudvarába kell eljuttatni őket.

Fontos szabály, hogy a fát a lerakóhelyig biztonságosan, fokozott elővigyázatosság mellett kell eljuttatni, tilos például a magasból ledobni, hisz az személyi sérülés és a rongálás lehetőségét is felveti, ami bírságot és komolyabb büntetést is vonhat maga után. Nem csak ilyenkor járhat azonban bírság, azt már a szabálytalanul kihelyezett fa miatt is kiszabhatják, 5 és 50 ezer forint közötti hulladékgazdálkodási bírság formájában, ha pedig feljelentésig fajulna a dolog, akár 300 ezres bírság is előfordulhat.