Fenyőfát vásárolna? Ennyibe kerül

A karácsony közeledtével egyre többen vásárolják meg az ünnepi fenyőfát. Továbbra is a luc-, Nordmann- és ezüstfenyő a három legnépszerűbb fenyőfa fajta, de az árak idén kissé emelkedtek az előző évekhez képest – írja a Haon.

Fenyőfa árkörkép: ennyibe kerül idén egy fa

Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a fenyőfa árak változóak lehetnek: egy Nordmann-fenyő métere 8–10 ezer forint, míg egy kétméteres fa akár 12–13 ezer forintba is kerülhet.

A lucfenyőnél 4–5 ezer, az ezüstfenyőnél 6–7 ezer forint a méterár.

A Nordmann-fenyő továbbra is a legnépszerűbb választás, köszönhetően élénkzöld színének és tartósságának – nem hullajtja könnyen tűleveleit, ezért hosszabb ideig a lakás dísze lehet.

A prémium fenyőkért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni

A prémium kategóriás Nordmann-fenyők ára jóval magasabb:

egy első osztályú, kétméteres fa akár 30 ezer forintba is kerülhet, a nagyobb példányokért pedig 40 ezer forintot is elkérhetnek.

Tippek a fenyőfa vásárlásához

A fenyőfát mindig megbízható forrásból, lehetőleg termelőtől vásároljuk – javasolta Boross Dávid. A legtöbb vásár december elején nyílik és egészen karácsonyig tart, de érdemes a vásárlást december közepéig elintézni, hogy a választék még bőséges legyen.

A fát érdemes hűvös helyen tárolni (terasz, erkély, garázs vagy pince), és olyan fenyőfatartót választani, amelybe vizet lehet tölteni, így a vágott fenyőfa tovább marad friss és szép.

23 méteres ezüstfenyő lett az ország karácsonyfája

November végén felállították az ország karácsonyfáját a Kossuth téren. Az idei fa egy ezüstfenyő Ibrányból, amely csaknem 23 méter magas.

Karácsony kisállattal?

Elég egy széttört díszgömb üvegszilánkja, néhány nehezebben emészthető falat vagy tűlevél, és máris kész a baj. A karácsony nemcsak nekünk embereknek, hanem négylábú barátainknak is számos veszélyt rejthet. Mutatjuk, hogyan előzhetők meg a balesetek, és hogyan lehet zökkenőmentes az ünnep.