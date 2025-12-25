Fertőzésriadó: ritka betegségek bukkantak fel Magyarországon

Riadót fújtak az egészségügyi hatóságok fertőzések miatt Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegyében.

Több fertőzést is találtak az orvosok Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegyében

Fotó: Mediaworks

A hatóságok egy hónapos csecsemőnél laborral igazolták a szamárköhögés fertőzését, miközben két másik gyermeknél mumpsz gyanúja merült fel.

A szamárköhögés és a mumpsz évtizedek óta a „szinte eltűnt” betegségek közé tartozik Magyarországon.

A kötelező gyermekkori védőoltásoknak köszönhetően csak elszórtan fordulnak elő, járványos terjedésük ritka – írja a Boon.

Az oltással megelőzhető a fertőzés

A szamárköhögés különösen veszélyes a kicsikre: súlyos köhögési rohamok, légzési nehézségek fenyegetik az oltatlan babákat. A mumpsz is felütheti a fejét, és bár ritka, gyors terjedésével képes riadalmat kelteni a közösségekben.

Az egészségügyi szakemberek szerint a DTaP- és az MMR-oltások jelentik a biztos védelmet.

A szülőknek ezért most különösen fontos, hogy ellenőrizzék a gyerekek oltási státuszát, hiszen ezekkel a védőoltásokkal a veszélyes fertőzések megelőzhetők, és a családok nyugodtan készülhetnek a téli hónapokra.