Tényleg ki lehet főzni a forralt borból az alkoholt? – utánajártunk a városi legendának

A forralt bor világszerte nagyon népszerű ital, a karácsonyi vásárok egyik megkerülhetetlen kelléke. Mivel az esetek többségében igen alacsony alkoholtartalommal bírnak ezek az italok, elterjedt az a tévhit, miszerint a főzés során az alkohol elpárolog belőle, ezáltal egy szondázás során sem mutat ki pozitív értéket. Az igazság az hogy ki lehet főzni valóban a forralt borból az alkoholt, de ehhez magas feltételeknek kell megfelelni, és a karácsonyi vásárokban nem igen lehet olyan forralt bort kapni, amivel bátran autóba ülhetnénk – hívta fel a figyelmet a feol.hu.

Tévhit, hogy a forralt bor alkoholmentessé válik a forralástól

Fotó: MW archívum

Ez az igazság a forralt bort övező legenda kapcsán

Az valóban igaz, hogy ha bármilyen alkoholt elkezdünk forralni, csökkenni fog a benne található tudatmódosító hatásfoka, ugyanakkor nulla százalék közeli értékűre (hiszen az alkoholmentes sörben is valójában 0,1 százalék környéki alkohol van) csak és kizárólag szinte nagyipari körülmények között lehet hozni, akár 24 órán keresztül folyamatos forráspont tartása mellett.

A karácsonyi vásárokban kínált italban nagyjából 6-7 százalék alkohol található, amit ha úgy számolunk, hogy egy ilyen ital 2-2,5 deciliter, körülbelül egy korsó 4 százalékos sörnek felel meg, tehát kimutatja az alkoholszonda a fogyasztást. Ha így ülünk autóba, szinte biztosan búcsút inthetünk a jogosítványunknak közúti ellenőrzéskor, akár egy évre is ittas vezetésért. Emellett ha ilyen állapotban balesetet okozunk, akár 10 év börtönnel is büntethető a cselekmény.

