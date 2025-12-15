Für Anikó életében egyszer, a HÉV-en látta az édesapját

Karizs Tamás mindig közeli ismerőseivel, barátaival ül le beszélgetni, így ezeknek a könyveknek különleges hangulatuk van. Für Anikóhoz ráadásul valami egészen más kapocs is fűzi a szerzőt, hiszen mindketten apa nélkül nőttek fel.

Csapongások hét ülésben – portrékönyv Für Anikóról

Für Anikó és Karizs Tamás különleges kapcsolódási pontja

A szerző hatéves koráig nem is ismerte az édesapját, és később sem élt vele együtt, míg a színésznő a mai napig nem beszélt az apjával, akit életében mindössze egyszer látott, akkor is furcsa körülmények között.

Te tényleg soha nem is láttad az apukádat?

De igen, mondtam, a dunaharaszti HÉV-en utazva, teljesen váratlanul megpillantottam. Azonnal tudtam, hogy ő az.

A képekről?

Hát persze, láttam róla fényképeket, és ezek alapján teljes bizonyossággal felismertem.

És beszéltetek?

Dehogyis! Mit mondhattam volna neki?

Ő észre se vett?

Nem, de honnan is tudhatta volna, hogy én vagyok a lánya. Ha egyáltalán kapott is rólam képet a születésem után, húszévesen hogyan ismert volna rám? – kérdezte a színésznő.

Karizs Tamás korábban többek között dr. Zacher Gáborról, Pataky Attiláról, Ambrus Attiláról és Medveczky Ilonáról is készített interjúkötetet. A Für Anikóról szóló, Csapongások hét ülésben című könyve a hetedik interjúkötete, a hetes szám mégsem erre utal.

A hét itt inkább csak egy mesebeli szám. Jóval többször ültünk le, mint hét alkalom, a hetes azonban egy közkedvelt mitikus, meseszám, ezért ezt választottuk”

– árulta el a szerző.

Világhírű tervező ruhakölteményét öltötte magára Für Anikó

Négy évvel ezelőtt a szolnoki Damjanich János Múzeum udvarára tévedt a kíváncsi színésznő, hogy részt vegyen egy különleges időutazáson dr. Horváth László múzeumigazgató kíséretében. A korábban, 1860-tól Magyar Király Szálloda néven királyi szállóhelyként működő fantasztikus épületben dolgozók meglepetésekkel készültek Für Anikó számára.