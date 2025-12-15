Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

Durva

Brutális támadás Németország ellen – hatalmas baj a Bundestagban

für anikó

Für Anikó életében egyszer, a HÉV-en látta az édesapját

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Für Anikót a '80-as évek óta rengeteg szerepben láttuk, az életét mégis alig ismerjük, mintha kicsit elbújna a nyilvánosság elől. Aki szeretné közelebbről megismerni a Jászai Mari-díjas színésznőt, annak ajánljuk Karizs Tamás hetedik interjúkötetét, ami egy portrékönyv Für Anikó életéről, Csapongások hét ülésben címmel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
für anikóportrékönyv

Karizs Tamás mindig közeli ismerőseivel, barátaival ül le beszélgetni, így ezeknek a könyveknek különleges hangulatuk van. Für Anikóhoz ráadásul valami egészen más kapocs is fűzi a szerzőt, hiszen mindketten apa nélkül nőttek fel.

Csapongások hét ülésben – portrékönyv Für Anikóról – Fotó: Origo
Csapongások hét ülésben – portrékönyv Für Anikóról 
Fotó: Origo

Für Anikó és Karizs Tamás különleges kapcsolódási pontja

A szerző hatéves koráig nem is ismerte az édesapját, és később sem élt vele együtt, míg a színésznő a mai napig nem beszélt az apjával, akit életében mindössze egyszer látott, akkor is furcsa körülmények között. 

Te tényleg soha nem is láttad az apukádat?

De igen, mondtam, a dunaharaszti HÉV-en utazva, teljesen váratlanul megpillantottam. Azonnal tudtam, hogy ő az.

A képekről?

Hát persze, láttam róla fényképeket, és ezek alapján teljes bizonyossággal felismertem. 

És beszéltetek?

Dehogyis! Mit mondhattam volna neki?

Ő észre se vett?

Nem, de honnan is tudhatta volna, hogy én vagyok a lánya. Ha egyáltalán kapott is rólam képet a születésem után, húszévesen hogyan ismert volna rám? – kérdezte a színésznő.

Karizs Tamás korábban többek között dr. Zacher Gáborról, Pataky Attiláról, Ambrus Attiláról és Medveczky Ilonáról is készített interjúkötetet. A Für Anikóról szóló, Csapongások hét ülésben című könyve a hetedik interjúkötete, a hetes szám mégsem erre utal. 

A hét itt inkább csak egy mesebeli szám. Jóval többször ültünk le, mint hét alkalom, a hetes azonban egy közkedvelt mitikus, meseszám, ezért ezt választottuk”

– árulta el a szerző. 

Világhírű tervező ruhakölteményét öltötte magára Für Anikó

Négy évvel ezelőtt a szolnoki Damjanich János Múzeum udvarára tévedt a kíváncsi színésznő, hogy részt vegyen egy különleges időutazáson dr. Horváth László múzeumigazgató kíséretében. A korábban, 1860-tól Magyar Király Szálloda néven királyi szállóhelyként működő fantasztikus épületben dolgozók meglepetésekkel készültek Für Anikó számára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!