Így csökkentheti a fűtésszámlát: apró trükkök, nagy megtakarítás

A túl meleg lakás nemcsak drágább, hanem egészségtelen is lehet, ezért érdemes okosan szabályozni a hőmérsékletet. Néhány egyszerű megoldással a fűtés költsége jelentősen mérsékelhető a téli hónapokban – írja a ZAOL.
Hogyan spórolhatunk a fűtés költségén?
A WHO ajánlása szerint nappal nincs szükség arra, hogy a hőmérséklet 21–22 Celsius-foknál magasabb legyen, éjszakára pedig 18 fok is teljes mértékben megfelelő. Mutatunk 5 egyszerű és hatékony módszert, amellyel csökkentheti a fűtési költséget, miközben meleg és komfortos marad az otthona:
1. Hőtükörfólia a radiátor mögött
A radiátor mögé helyezett hővisszaverő fólia segít a hőt a szoba felé irányítani, így kevesebb energia vész el a falakon keresztül. Ha nincs speciális fólia, egy kartonra rögzített alufólia is hatékony megoldás lehet.
2. Jól szigetelő ablakok
A rosszul záródó ablakokon keresztül rengeteg hő távozik, ami megemeli a fűtésszámlát. Ablakszigetelő szalaggal vagy tömítéssel olcsón és gyorsan csökkenthető a hőveszteség.
3. Szabadon hagyott fűtőtestek
A bútorokkal vagy függönyökkel eltakart radiátorok nem tudják megfelelően leadni a hőt. Ha a fűtőtest akadálymentes, a helyiség gyorsabban és egyenletesebben melegszik fel.
4. Belső ajtók zárva tartása
A zárt ajtók segítenek abban, hogy a meleg ne szökjön el a ritkábban használt helyiségek felé. Így hatékonyabban szabályozható, hol van szükség magasabb hőmérsékletre, például a fürdőszobában.
5. Napfény kihasználása
Napközben érdemes elhúzni a függönyöket, hogy a napsugarak természetes módon melegítsék fel a lakást. Este viszont a vastag függönyök segítenek bent tartani a nappal felgyűlt meleget.
Fűtés klímával? Erre figyeljen, hogy valóban megérje
Az elmúlt években egyre többen keresnek a gáz- vagy fatüzeléses rendszerek helyett korszerűbb, alternatív fűtési megoldásokat, így a klímával történő fűtés is előtérbe került. Bár sokak számára vonzó lehetőségnek tűnik, számos szempontot érdemes mérlegelni, mielőtt valaki ezt a megoldást választja. Megmutatjuk, mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a klímás fűtés valóban gazdaságos legyen.
5 szakértői tipp a klímás fűtéshez
Korábbi cikkünkben a klímával történő takarékos fűtéshez is adtuk néhány tippet: szakértők azt javasolták, hogy érdemes kifejezetten fűtésre optimalizált klímát/hőszivattyút választani, figyelni az épület jó szigetelésére és megfelelő méretezésre, valamint rendszeres karbantartással növelni a hatékonyságot. Emellett több gyakorlatias tanácsot is megosztottunk az energiatakarékos működés érdekében.