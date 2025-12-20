Így csökkentheti a fűtésszámlát: apró trükkök, nagy megtakarítás

A túl meleg lakás nemcsak drágább, hanem egészségtelen is lehet, ezért érdemes okosan szabályozni a hőmérsékletet. Néhány egyszerű megoldással a fűtés költsége jelentősen mérsékelhető a téli hónapokban – írja a ZAOL.

Fűtési költségcsökkentés: praktikus megoldásokkal melegebb lehet az otthona.

Fotó: Pinterest

Hogyan spórolhatunk a fűtés költségén?

A WHO ajánlása szerint nappal nincs szükség arra, hogy a hőmérséklet 21–22 Celsius-foknál magasabb legyen, éjszakára pedig 18 fok is teljes mértékben megfelelő. Mutatunk 5 egyszerű és hatékony módszert, amellyel csökkentheti a fűtési költséget, miközben meleg és komfortos marad az otthona:

1. Hőtükörfólia a radiátor mögött

A radiátor mögé helyezett hővisszaverő fólia segít a hőt a szoba felé irányítani, így kevesebb energia vész el a falakon keresztül. Ha nincs speciális fólia, egy kartonra rögzített alufólia is hatékony megoldás lehet.

2. Jól szigetelő ablakok

A rosszul záródó ablakokon keresztül rengeteg hő távozik, ami megemeli a fűtésszámlát. Ablakszigetelő szalaggal vagy tömítéssel olcsón és gyorsan csökkenthető a hőveszteség.

3. Szabadon hagyott fűtőtestek

A bútorokkal vagy függönyökkel eltakart radiátorok nem tudják megfelelően leadni a hőt. Ha a fűtőtest akadálymentes, a helyiség gyorsabban és egyenletesebben melegszik fel.

4. Belső ajtók zárva tartása

A zárt ajtók segítenek abban, hogy a meleg ne szökjön el a ritkábban használt helyiségek felé. Így hatékonyabban szabályozható, hol van szükség magasabb hőmérsékletre, például a fürdőszobában.

5. Napfény kihasználása

Napközben érdemes elhúzni a függönyöket, hogy a napsugarak természetes módon melegítsék fel a lakást. Este viszont a vastag függönyök segítenek bent tartani a nappal felgyűlt meleget.

Fűtés klímával? Erre figyeljen, hogy valóban megérje

Az elmúlt években egyre többen keresnek a gáz- vagy fatüzeléses rendszerek helyett korszerűbb, alternatív fűtési megoldásokat, így a klímával történő fűtés is előtérbe került. Bár sokak számára vonzó lehetőségnek tűnik, számos szempontot érdemes mérlegelni, mielőtt valaki ezt a megoldást választja. Megmutatjuk, mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a klímás fűtés valóban gazdaságos legyen.