Megdöbbentő részletek Galambos Lajos családi életéből

Galambos Lajos megható részleteket árult el lánya 27. születésnapjáról, amelyet a család szűk körben, mégis különleges hangulatban ünnepelt meg. Az ország trombitása a Borsnak mesélt arról, milyen bensőséges a kapcsolata Boglárkával, és miért olyan büszke rá.

Galambos Lajos és lánya, Boglárka – Fotó: Máté Krisztián/Bors

Hogyan ünnepelte Galambos Lajos a lánya 27. születésnapját?

A jeles alkalmat egy elegáns fővárosi skybarban tartották, amely teljes mértékben Boglárka ízlését tükrözte – a hangulat, az ételek és a kilátás is elvarázsolta. Galambos Lajos szerint a közös beszélgetések és a meghittség tették igazán emlékezetessé az estét. Bár lánya ma már felnőtt, sikeres nő, a zenész számára továbbra is a „kicsi lánya” akivel máig szoros, baráti a kapcsolatuk.

Mint mondta, mindig partnerként beszélt a gyermekeivel, ennek köszönhető a köztük lévő rendkívüli bizalom.

Galambos Lajos lánya divattervezőként találta meg meg önmagát, kreációi már nemzetközi figyelmet kaptak, amire az édesapa elképesztően büszke. Lajos szerint lánya kreativitása és finom stílusa a családi közegből fakad, és örömmel látja, ahogy ezek a „kis magok” szárba szökkentek.

A zenész számára különleges élmény látni, hogyan válik a lánya érzékeny, talpraesett, sikeres nővé.

A születésnapot éjfél után egy perccel küldött megható üzenettel koronázta meg: ahogyan 27 éve is, most is határtalan öröm számára, hogy ilyen lányt tudhat maga mellett.

