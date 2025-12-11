Hogyan válasszunk középiskolát? Megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor

Az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának, az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskolák, tanárok és igazgatók számára is az elért teljesítményről.

Érettségi vizsga magyar nyelvből és irodalomból a budapesti Piarista Gimnáziumban.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A gimnáziumi rangsor első tíz helyezettje:

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest

2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest

3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest

4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém

5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest

6. Szent István Gimnázium – Budapest

7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest

8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest

9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - Budaörs

10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium - Budapest

Az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: a gimnáziumba jelentkezők aránya, a középiskolába felvettek felvételi pontszáma, az országos kompetenciamérés eredménye, az érettségi vizsgák átlaga, az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, OKTV-eredmények és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét.

A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb, legfrissebb adatokon alapuló értékelést adja a gimnáziumokról. A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg. A fejlesztési irányvonalak meghatározása során az MCC aktív szakmai párbeszédet folytat az érintett szakmai szereplőkkel.