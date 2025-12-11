Hogyan válasszunk középiskolát? Megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor

Az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának, az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskolák, tanárok és igazgatók számára is az elért teljesítményről.
A gimnáziumi rangsor első tíz helyezettje:
1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest
3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest
4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém
5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest
6. Szent István Gimnázium – Budapest
7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest
8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest
9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - Budaörs
10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium - Budapest
Az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: a gimnáziumba jelentkezők aránya, a középiskolába felvettek felvételi pontszáma, az országos kompetenciamérés eredménye, az érettségi vizsgák átlaga, az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, OKTV-eredmények és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.
Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét.
A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb, legfrissebb adatokon alapuló értékelést adja a gimnáziumokról. A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg. A fejlesztési irányvonalak meghatározása során az MCC aktív szakmai párbeszédet folytat az érintett szakmai szereplőkkel.
A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner különszámban olvasható. További részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.
A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gála 2026. január 15-én kerül megrendezésre a Várkert Bazárban.
Mathias Corvinus Collegium
Az 1996-ban alapított MCC a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye. A hazai közoktatás kínálatát kiegészítő, ingyenes képzési programjaival jelenleg több mint 7000 diákot ér el, akik közül a legtöbben, közel 4000-en középiskolások.
Oktatási Hivatal
Az Oktatási Hivatal a köznevelés területén Magyarország kiemelkedő jelentőségű, központi intézménye, amely szakmai irányítási, támogatói, felügyeleti és fejlesztési feladatai mellett statisztikai, adatgyűjtési tevékenységet is végez.