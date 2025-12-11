Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Sport

Példátlan botrány borzolja a kedélyeket a magyar-holland kézi-vb negyeddöntő kapcsán

gimnázium

Hogyan válasszunk középiskolát? Megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor

8 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megjelent a 2026-os évre vonatkozó, legfrissebb oktatási adatokra épülő Országos Gimnáziumi Rangsor. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. Idén még több információ és kiegészítő alrangsor került a kiadványba, így a hagyományos, objektív teljesítményadatokra épülő 100-as rangsor mellett helyet kapott egy pedagógiai hozzáadott értéket vizsgáló alrangsor, valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közreműködésével megvalósuló Iskolai egészség és diáksport rangsor is. Az országos listát idén is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gimnáziumMathias Corvinus CollégiumOktatási HivatalrangsorMagyarország

Az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor több mint 400 iskolának, az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, így alakult ki az érintett gimnáziumok TOP100-as sorrendje. A rangsor célja a továbbtanuló diákok és szüleik döntésének adatokkal, segítő információkkal való támogatása, de egyben fontos visszajelzést nyújt az iskolák, tanárok és igazgatók számára is az elért teljesítményről.

gimnázium
Érettségi vizsga magyar nyelvből és irodalomból a budapesti Piarista Gimnáziumban.
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A gimnáziumi rangsor első tíz helyezettje: 

1.     Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest

2.     ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest

3.     Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest

4.     Lovassy László Gimnázium – Veszprém

5.     Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest

6.     Szent István Gimnázium – Budapest

7.     Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest

8.     ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest

9.     Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - Budaörs 

10.  Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium - Budapest

Az elemzésnek a technikumok, szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak: a gimnáziumba jelentkezők aránya, a középiskolába felvettek felvételi pontszáma, az országos kompetenciamérés eredménye, az érettségi vizsgák átlaga, az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, OKTV-eredmények és a felsőoktatásban továbbtanulók aránya.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. 

A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb, legfrissebb adatokon alapuló értékelést adja a gimnáziumokról. A tervek szerint a rangsor az elkövetkező években is további közösségi és diákjólléti mélyelemzésekkel, alrangsorokkal fejlesztve jelenik meg. A fejlesztési irányvonalak meghatározása során az MCC aktív szakmai párbeszédet folytat az érintett szakmai szereplőkkel. 

A tavalyihoz képest részletesebb módszertani leírást is tartalmazó 2026-os rangsor a december 11-én megjelent Mandiner különszámban olvasható. További részletes adatok és rangsorolási lehetőségek a gimnaziumirangsor.hu oldalon érhetők el.

A 2025/26-os tanévben a legkiemelkedőbb gimnáziumi eredményeket elismerő díjátadó gála 2026. január 15-én kerül megrendezésre a Várkert Bazárban. 

Mathias Corvinus Collegium

 Az 1996-ban alapított MCC a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye. A hazai közoktatás kínálatát kiegészítő, ingyenes képzési programjaival jelenleg több mint 7000 diákot ér el, akik közül a legtöbben, közel 4000-en középiskolások. 

Oktatási Hivatal 

Az Oktatási Hivatal a köznevelés területén Magyarország kiemelkedő jelentőségű, központi intézménye, amely szakmai irányítási, támogatói, felügyeleti és fejlesztési feladatai mellett statisztikai, adatgyűjtési tevékenységet is végez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!