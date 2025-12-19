Így jár majd a Gyermekvasút a téli szünetben

A Gyermekvasút járatai között fényvonatok is futnak majd, ezeken az egyik karácsonyi kocsi és egy dízelmozdony kapott külső világítást. Az egyedi díszítésű karácsonyi kocsik a téli szünet végéig mindennap közlekednek, hívta fel a figyelmet a MÁV-Csoport.

A Gyermekvasút a téli szünetben is várja a családokat

Fotó: Jászai Csaba / MTI/Jászai Csaba

A Gyermekvasút téli hétvégi menetrend szerint közlekedik

December 20-tól január 4-ig mindennap a téli hétvégi menetrend érvényes. A két végállomásról egyaránt óránként indulnak vonatok, Hűvösvölgyből 9:10 és 16:10 között, míg Széchenyihegyről 10:03 és 17:03 között. A fényvonat Hűvösvölgyből páros óra 10 perckor, Széchenyihegyről páratlan óra 03 perckor indul. A hagyományos vonatokon kívül december 27-én, 28-án és január 3-án, 4-én nosztalgiavonat is közlekedik gőzmozdonnyal.

Az ünnepek alatt az üzemidő módosul. December 24-én az utolsó járatok jóval hamarabb indulnak a végállomásokról: Hűvösvölgyből 12:10-kor, Széchenyihegyről pedig 13:03-kor. Január 1-jén az első vonatok a szokásosnál egy órával később, Hűvösvölgyből 10:10-kor, Széchenyihegyről 11:03-kor indulnak.

A menetrend a Gyermekvasút honlapján érhető el.

Százmilliárdokból fejleszt a MÁV – közkedvelt turisztikai célpont is szerepel a megújuló állomások közt

Két nagy infrastrukturális fejlesztési program indul a közeljövőben a MÁV-nál. 1000 kilométer vasúti pályát újítanak meg mintegy 800 milliárd forintból, és 35 vasúti állomás, így a Gyermekvasút Szépjuhászné megállójának felújítása is megkezdődhet hamarosan, írtunk meg a napokban az Origón.

Hivatalosan is világrekorder a magyar Gyermekvasút

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a világ leghosszabb olyan vasútvonala, amelyen a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el, adtunk róla hírt az Origón. A vasútvonal több mint 11 kilométer hosszú.