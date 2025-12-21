Hírlevél
gyógyszer

Figyelem! Fontos figyelmeztetés az ünnepek előtt a gyógyszerekkel kapcsolatban

18 perce
Az ünnepi készülődés forgatagában sokan megfeledkeznek az egészségükkel kapcsolatos alapvető teendőkről. A gyógyszer időben történő beszerzése és a házipatika átnézése azonban kulcsfontosságú lehet a nyugodt, problémamentes ünnepekhez.
gyógyszerünnepek előttkarácsony

A gyógyszer kérdése az ünnepek közeledtével különösen aktuálissá válik, hiszen ilyenkor a gyógyszertárak gyakran csak ügyeleti rendben működnek, a háziorvosi rendelők nyitvatartása pedig korlátozott lehet. Hajdú Xénia kaposvári háziorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszeresen szedett készítményekből mindig elegendő mennyiséget kell otthon tartani, különösen karácsony előtt – figyelmeztet a Sonline.hu.

gyógyszer
Gyógyszerhiány karácsonykor? Így kerülheti el
Fotó: Kevin Bidwell / Pexels

Gyógyszerhiány: gyakori hiba, komoly következményekkel

Sok páciens csak akkor szembesül a problémával, amikor már az utolsó tablettát veszi be. Ez azonban az ünnepek alatt komoly nehézséget okozhat, 

főként olyan készítmények esetében, mint az inzulin, pszichiátriai gyógyszerek vagy altatók.

A szakember szerint érdemes fizikailag megszámolni a tablettákat, és ellenőrizni, hogy a készlet biztosan kitart-e január elejéig.

Mit tartalmazzon a házipatika?

A gyógyszer mellett a házipatika átvizsgálása is erősen ajánlott. Megfázás, gyomorrontás vagy túlevés esetére jól jöhetnek a vény nélkül kapható készítmények, probiotikumok, gyomorsavcsökkentők vagy emésztőenzimek. A szakértő szerint ezek hatását sokan alábecsülik, pedig megfelelő használat mellett kifejezetten hatékonyak lehetnek.

A hölgyeknek felfázás esetére tőzegáfonyás készítmények, stresszesebb napokra pedig akár egy nyugtató hatású citromfűtea is hasznos lehet.

Ne az ügyeleten derüljön ki a hiány

Bár a háziorvosi ügyeletek az ünnepek alatt is elérhetők, ezek elsősorban sürgős esetek ellátására szolgálnak, nem az elfelejtett receptek pótlására. Hajdú Xénia hangsúlyozza:

 a vényköteles készítmények felírásáról érdemes előre gondoskodni, és ha szakorvosi javaslat szükséges, azt kinyomtatva vagy papíron magunkkal vinni.

Nem csak a gyógyszerekre kell figyelni

Az ünnepi időszak előtt a fogorvosi ellenőrzés sem elhanyagolható. Ha valaki már érzi, hogy probléma van, nem érdemes halogatni a vizsgálatot, hiszen egy fogfájás az ünnepek alatt különösen kellemetlen lehet. A szakember szerint még most is van lehetőség időpontot kérni, így elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek.

Az ünnepi nyugalom tehát nagyban múlik azon, mennyire készül fel előre: 

a gyógyszerek ellenőrzése, a házipatika feltöltése és a szükséges vizsgálatok elvégzése mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az ünnepek valóban békésen és egészségben teljenek.

