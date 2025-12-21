Figyelem! Fontos figyelmeztetés az ünnepek előtt a gyógyszerekkel kapcsolatban

A gyógyszer kérdése az ünnepek közeledtével különösen aktuálissá válik, hiszen ilyenkor a gyógyszertárak gyakran csak ügyeleti rendben működnek, a háziorvosi rendelők nyitvatartása pedig korlátozott lehet. Hajdú Xénia kaposvári háziorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszeresen szedett készítményekből mindig elegendő mennyiséget kell otthon tartani, különösen karácsony előtt – figyelmeztet a Sonline.hu.
Gyógyszerhiány: gyakori hiba, komoly következményekkel
Sok páciens csak akkor szembesül a problémával, amikor már az utolsó tablettát veszi be. Ez azonban az ünnepek alatt komoly nehézséget okozhat,
főként olyan készítmények esetében, mint az inzulin, pszichiátriai gyógyszerek vagy altatók.
A szakember szerint érdemes fizikailag megszámolni a tablettákat, és ellenőrizni, hogy a készlet biztosan kitart-e január elejéig.
Mit tartalmazzon a házipatika?
A gyógyszer mellett a házipatika átvizsgálása is erősen ajánlott. Megfázás, gyomorrontás vagy túlevés esetére jól jöhetnek a vény nélkül kapható készítmények, probiotikumok, gyomorsavcsökkentők vagy emésztőenzimek. A szakértő szerint ezek hatását sokan alábecsülik, pedig megfelelő használat mellett kifejezetten hatékonyak lehetnek.
A hölgyeknek felfázás esetére tőzegáfonyás készítmények, stresszesebb napokra pedig akár egy nyugtató hatású citromfűtea is hasznos lehet.
Ne az ügyeleten derüljön ki a hiány
Bár a háziorvosi ügyeletek az ünnepek alatt is elérhetők, ezek elsősorban sürgős esetek ellátására szolgálnak, nem az elfelejtett receptek pótlására. Hajdú Xénia hangsúlyozza:
a vényköteles készítmények felírásáról érdemes előre gondoskodni, és ha szakorvosi javaslat szükséges, azt kinyomtatva vagy papíron magunkkal vinni.
Nem csak a gyógyszerekre kell figyelni
Az ünnepi időszak előtt a fogorvosi ellenőrzés sem elhanyagolható. Ha valaki már érzi, hogy probléma van, nem érdemes halogatni a vizsgálatot, hiszen egy fogfájás az ünnepek alatt különösen kellemetlen lehet. A szakember szerint még most is van lehetőség időpontot kérni, így elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek.
Az ünnepi nyugalom tehát nagyban múlik azon, mennyire készül fel előre:
a gyógyszerek ellenőrzése, a házipatika feltöltése és a szükséges vizsgálatok elvégzése mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az ünnepek valóban békésen és egészségben teljenek.
