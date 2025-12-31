A legtöbben rosszul tudják: ezek a gyógyszerek nem férnek meg az alkohollal

A gyógyszerre ivás kérdése minden ünnepi időszakban újra és újra előkerül, pedig az alkoholfogyasztás és a fájdalomcsillapítók együttese komoly terhelést jelenthet a szervezetnek. Hajdú Xénia szerint sokszor nem is maga az alkohol okozza a fejfájást, hanem annak közvetett hatásai, ezért a tabletta előtt érdemes megállni egy pillanatra – írja a SONLINE.
Ezért veszélyes a gyógyszerre ivás
A háziorvos hangsúlyozza, hogy a fejfájás hátterében gyakran egészen hétköznapi okok állnak:
- Folyadékhiány — az alkohol vízhajtó hatású, a dehidratáció az egyik leggyakoribb kiváltó ok
- Alváshiány — az ünnepi programok és a késői lefekvés önmagában is fejfájást okozhat
- Egyéb tényezők — vérnyomás-ingadozás, szemfáradás, elfelejtett szemüveg
Sok esetben egy nagy pohár víz vagy egy kis pihenés többet segít, mint bármilyen gyógyszer.
Várni kell a tablettával
A gyógyszerre ivás kapcsán a legfontosabb szabály az időzítés.
Legalább néhány órát várjunk a gyógyszerbevétel és az alkoholfogyasztás között
— tanácsolja Hajdú Xénia.
Ez különösen igaz másnap reggel, amikor a szervezet még mindig az alkohol lebontásával van elfoglalva, és a fájdalomcsillapító csak tovább terheli a májat.
Milyen gyógyszert vehetek be, ha ittam?
A szakember szerint nem minden fájdalomcsillapító egyformán kockázatos, de egyik sem teljesen veszélytelen:
- Paracetamol-tartalmú készítmények — alkohollal együtt szedve súlyos májkárosodást okozhatnak
- Aszpirin, ibuprofén — irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját, ami alkoholfogyasztás után érzékenyebb
- Kíméletesebb megoldások — folyadékpótlás, magnézium, izotóniás italok, könnyű étkezés
A gyógyszerre ivás helyett sokszor ezek jelentik a biztonságosabb utat.
