A legtöbben rosszul tudják: ezek a gyógyszerek nem férnek meg az alkohollal

A gyógyszerre ivás kérdése minden ünnepi időszakban újra és újra előkerül, pedig az alkoholfogyasztás és a fájdalomcsillapítók együttese komoly terhelést jelenthet a szervezetnek. Hajdú Xénia szerint sokszor nem is maga az alkohol okozza a fejfájást, hanem annak közvetett hatásai, ezért a tabletta előtt érdemes megállni egy pillanatra – írja a SONLINE.

Gyógyszerre ivás előtt érdemes várni — alkoholfogyasztás után a fejfájást gyakran vízzel és pihenéssel is enyhíthetjük Fotó:Illusztráció/Unplash

Ezért veszélyes a gyógyszerre ivás

A háziorvos hangsúlyozza, hogy a fejfájás hátterében gyakran egészen hétköznapi okok állnak:

Folyadékhiány — az alkohol vízhajtó hatású, a dehidratáció az egyik leggyakoribb kiváltó ok

Alváshiány — az ünnepi programok és a késői lefekvés önmagában is fejfájást okozhat

Egyéb tényezők — vérnyomás-ingadozás, szemfáradás, elfelejtett szemüveg

Sok esetben egy nagy pohár víz vagy egy kis pihenés többet segít, mint bármilyen gyógyszer.

Várni kell a tablettával

A gyógyszerre ivás kapcsán a legfontosabb szabály az időzítés.

Legalább néhány órát várjunk a gyógyszerbevétel és az alkoholfogyasztás között

— tanácsolja Hajdú Xénia.

Ez különösen igaz másnap reggel, amikor a szervezet még mindig az alkohol lebontásával van elfoglalva, és a fájdalomcsillapító csak tovább terheli a májat.

Milyen gyógyszert vehetek be, ha ittam?

A szakember szerint nem minden fájdalomcsillapító egyformán kockázatos, de egyik sem teljesen veszélytelen:

Paracetamol-tartalmú készítmények — alkohollal együtt szedve súlyos májkárosodást okozhatnak

Aszpirin, ibuprofén — irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját, ami alkoholfogyasztás után érzékenyebb

Kíméletesebb megoldások — folyadékpótlás, magnézium, izotóniás italok, könnyű étkezés

A gyógyszerre ivás helyett sokszor ezek jelentik a biztonságosabb utat.

