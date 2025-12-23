Sokkoló jelenet a 4-6-os villamoson – Óriási döglött hallal szállt fel egy utas

Egy döbbenetes fotó kezdett terjedni a közösségi oldalakon, amelyen egy haltetem látható a budapesti villamoson. A hal a villamoson jelenet különösen a négyes-hatos villamos utasait sokkolta, ahol a döglött halat feltételezhetően a karácsonyi ünnepekre szánták.

Döglött hal a villamoson (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Döglött hal a 4-es és 6-os villamoson

A képek tanúsága szerint valaki egy döglött halat szállított a 4-es villamos és a 6-os villamos vonalán közlekedő szerelvényen. A szokatlan „csomag” a négyes-hatos villamoson utazók számára felejthetetlen élményt jelentett – nem feltétlenül pozitív értelemben.

A képek és képsorok eredetileg a Reddit egyik szegletében bukkantak fel, ám rövid időn belül más platformokon is elterjedtek.

Hal a villamoson: döbbenetes képsorok a négyes-hatoson utazó halról

A közösségi médiában záporoztak a reakciók, egyesek humorral próbálták feldolgozni a látottakat. Egy kommentelő frappánsan így fogalmazott:

Nem szereti a tömegnyomort? Nem szeretné, ha önhöz közel állnának a villamoson? Közlekedjen félméteres haltetemmel! Szaga elüldözi a kicsiket és nagyokat egyaránt!

Mások filmes utalásokkal éltek, és megszületett a legendás mondat is:

A nyolcadik utas a hal áll!

Ezt a disznó méretű halat még a nagy ho-ho-horgász is megirigyelné

