Most mindenki halat vesz, ezért éri meg hazait venni

A HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet meghatározó szerepet tölt be az édesvízi halak betegségeinek vizsgálatában, munkája alapvető fontosságú a hazai akvakultúra megbízhatóságának biztosításában. A termelőkkel régóta fennálló szakmai együttműködések révén a kutatók folyamatos diagnosztikai és járványügyi támogatást nyújtanak, hogy a magyar akvakultúrából származó hal egész évben – így a karácsonyi időszakban is – friss, egészséges és megbízható minőségben jusson el a fogyasztókhoz.

A hazai hal egészséges, ami mögött komoly munka van – Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Folyamatosan vizsgálják, milyen betegségek támadhatják meg a halakat

A kutatóintézet munkatársai széles körben vizsgálják a halállományokat érintő vírusos, bakteriális és parazitás megbetegedéseket. Feltárják a különböző kórokozók terjedési módját, hatásmechanizmusát és környezeti összefüggéseit, hogy pontos képet kapjanak az akvakultúrában felmerülő egészségügyi kockázatokról. Munkájukhoz modern laboratóriumi diagnosztikai módszereket alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a betegségek korai felismerését. Ez különösen fontos, mert az időben azonosított fertőzések jó eséllyel megfékezhetők.

A kutatók járványtani elemzésekkel is segítik a haltenyésztőket; bemutatják, hogyan jelennek meg és terjednek a betegségek a különböző tenyésztési környezetekben. A folyamatos mintavételek és vizsgálatok lehetővé teszik a kritikus pontok azonosítását, majd olyan megelőzési és védekezési módszerek kidolgozását, amelyekkel a halgazdaságok biztonságosan fenntarthatják az állományaikat.

A rendszeres diagnosztikai háttér és a kutatási eredmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai hal választásával biztonságos és egészséges termék jusson el a fogyasztókhoz.

Halhiány várható karácsonykor? Meglepő adatokat közöltek

A forró, száraz nyár országszerte komoly károkat okozott a haltermelésben. A halak helyzete különösen aggasztó, mivel több tóban már a nyár végére elfogyott az oxigén, és jelentős volt a pusztulás. A termelők veszteségei milliós nagyságrendűek, és sokan attól tartanak, hogyan alakulnak az árak az ünnepi időszak előtt, írtuk meg nemrég az Origón.