Mutatjuk a titkot: így lesz a karácsonyi hal kívül ropogós, belül omlós

A Szarka családban évtizedek óta változatlan a karácsonyi menüsor, amelynek központi elemei a klasszikus hal receptek: halászlé, pácolt rántott ponty és egy könnyű, majonézes saláta. Szarka Zsófi gasztroújságíró szerint nem az újítás, hanem a részletek pontos betartása adja a siker kulcsát, legyen szó a hal előkészítéséről, a panírozásról vagy a sütés módjáról.

A hagyományos hal recept titka a pontos időzítés és a megfelelő hőfok - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan lesz igazán ropogós a hal panírja?

A ropogós panír titka nem a panírmorzsában, hanem az előkészítésben rejlik. A halat sütés előtt órákig pihentetni kell a hűtőben, miután bepaníroztuk, így a bevonat stabilabb lesz, és sütés közben nem ázik el. Fontos az is, hogy a hal ne legyen vizes, mert a nedvesség gátolja a pirulást.

Mi a tökéletes rántott hal titka - íme a titkos hal recept

A tökéletes állag eléréséhez a halat már előző nap érdemes enyhén pácolni. Az olaj, fokhagyma és friss petrezselyem nemcsak ízt ad, hanem segít megőrizni a hús szaftosságát is. A sütésnél az olaj és a zsír keveréke adja meg azt a szép, aranyszínű kérget, amitől a hal kívül ropogós, belül puha marad.

Milyen halból érdemes rántott halat készíteni?

Rántott halhoz a vastagabb szeletekre vágható halfajták a legalkalmasabbak. A ponty különösen jó választás, mert nagyobb patkókra vágható, kevesebb benne az apró szálka, és jól bírja a panírozást. Az egyenletes vastagság biztosítja, hogy a hal mindenhol egyszerre süljön át.

