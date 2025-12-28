Börtön lehet a vége! Mutatjuk, mit adjon hálapénz helyett

A Büntető Törvénykönyv egyértelműen szabályozza a hálapénz kérdését, és komoly következményeket helyez kilátásba mind az egészségügyi dolgozó, mind a beteg számára. Hálapénz Magyarországon nem megengedett, a szabályok ugyanakkor hagynak teret a törvényes figyelmességnek – írja a Bama.hu a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása alapján.

A hálapénz adása és elfogadása Magyarországon tilos (illusztráció)

Fotó: Karola G/Pexels.com

Ennyi büntetés jár a hálapénzért Magyarországon

A hatályos jogszabályok szerint a hálapénz büntetése nem csak az egészségügyi dolgozót érintheti. A hálapénzt elfogadó orvos vagy ápoló akár három év szabadságvesztést is kaphat, míg a beteg, aki pénzt ad, egy év börtönnel is büntethető. A Büntető Törvénykönyv egyértelműen tiltja az ilyen jellegű juttatásokat, függetlenül attól, hogy azok mekkora összegűek.

Fontos különbséget tenni a hálapénz és a jogszerű ajándék között. Pénz átadása minden formában tilos, ideértve a borítékot vagy az utólag adott összeget is. Ugyanakkor nem pénzbeli ajándék adható, amennyiben az kis értékű, és nem befolyásolja az ellátást.

Mennyi ajándék fér bele jogszerűen?

A Magyar Orvosi Kamara korábbi iránymutatása szerint a kis értékű ajándék felső határa a mindenkori minimálbér 5 százaléka. Mivel a minimálbér 2026 januárjától 322 800 forintra emelkedik, így legfeljebb 16 140 forint értékű ajándék adható jogszerűen. Ez lehet például édesség, ajándékcsomag vagy más jelképes figyelmesség.

A hálapénz hosszú időn keresztül torzította az egészségügyi rendszert, ezért a jogalkotó szigorúan lép fel ellene. A hálapénz Magyarországon nemcsak jogi, hanem erkölcsi kérdés is, hiszen az egyenlő ellátáshoz való jogot is sértheti.

A lényeg egyértelmű: pénzt adni tilos, a hálapénz büntetése súlyos lehet, ugyanakkor egy kisebb, nem pénzbeli ajándékkal továbbra is kulturáltan és törvényesen megköszönhető az egészségügyi dolgozók munkája. A szabályok ismerete mind a betegek, mind az orvosok számára elengedhetetlen.

A hálapénz tilos – mutatjuk, mit adhat az orvosnak

A beteg alanyi jogon kapja az ellátást, nem a vastag borítékért. A hálapénz kivezetése a magyar egészségügyből történelmi lépés volt. Mindenkinek van olyan emléke, amikor maga is vitte a százezreket a szülésznek vagy a térdsebésznek, aki elegáns mozdulattal a köpenye zsebébe tette, a többi mellé. Ennek a rosszízű időszaknak vége, de a betegeknek nem könnyű leszokni arról, hogy valamit adni illik. De mit?