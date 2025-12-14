A karácsonyi halászlé titkai: apró lépések, amelyekkel biztos a siker

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, egyre több háztartásban állítják össze a karácsonyi menüt, amelyből a halászlé szinte soha nem hiányzik. Bár számos változata ismert, az élelmiszerbiztonsági előírások minden recept esetében azonosak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra figyelmeztet, hogy a hal beszerzésétől kezdve a forralásig több olyan kritikus pont van, amelyre kiemelten ügyelni kell, hogy az ünnepi fogás ne csak finom, hanem biztonságos is legyen – írja a BAMA.hu.

Halászlé szeretettel: így készítse el, hogy mindenki kedvence legyen az ünnepen

Fotó: Street Kitchen / Pinterest

A halászlé alapja: a megbízható, friss hal kiválasztása

A halászlé biztonságos elkészítésének első lépése a friss alapanyag. A Nébih kiemeli:

Friss halat kizárólag megbízható helyről vásároljunk, míg fagyasztott hal esetében kerülni kell a jégkristályos, elszíneződött termékeket.

A friss halat 0–2°C között, elkülönítve kell tárolni, és lehetőleg 24 órán belül fel kell dolgozni.

A tisztítás után minden eszközt alapos mosogatás követ, különösen a vágódeszkát.

A halászlé főzése: miért kulcsfontosságú a forralás?

A szupermarketek és piacok kínálata mellett a megfelelő hőkezelés is döntő tényező.

A halászlé akkor tekinthető biztonságosan elkészültnek, ha a hal hozzáadása után legalább 10 percig forralják, hogy teljesen átforrósodjon.

Ugyanilyen fontos, hogy az ételt két óránál tovább ne hagyják szobahőmérsékleten. A maradék legfeljebb 1–2 napig őrizhető meg hűtőszekrényben, újramelegítéskor pedig ismét forralni kell.

A halászlé mellett a pulyka is kockázatos lehet

Az ünnepi menü másik klasszikusa, a töltött pulyka szintén fokozott figyelmet igényel. A Nébih hangsúlyozza:

A fagyasztott pulykát kizárólag hűtőben szabad kiolvasztani, 2–2,5 kg hús 24 óra alatt enged ki.

A tölteléket mindig frissen kell elkészíteni, és nem szabad túl szorosan a húsba tömni.

A sütés során elengedhetetlen, hogy a pulyka és a töltelék is elérje a 75°C-os belső hőmérsékletet.

