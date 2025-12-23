Ön tudja, mi kell a jó szegedi halászléhez? – videó

Az igazi szegedi halászlé receptje szerint a titok a minőségi alapanyagokban és az alapos előkészítésben rejlik.

A szegedi halászlé alapja a ponty

Fotó: 123RF

A Tisza-parti városban a 10 adagos leveshez két közepes pontyot használnak, amelyeket alaposan megtisztítanak, kifiléznek, majd a keserű részektől megszabadítva előkészítik a főzéshez. A pontyfiléket beirdalják, csíkokra vágják és vékonyan megsózzák, így biztosítva, hogy a hal a lében finoman, mégis ízletesen főjön majd meg – írja a Mindmegette.

A jó szegedi halászlé összetevői

A leves alapját a hagyományos zöldségek adják: sok vöröshagyma, fokhagyma, paradicsom és TV‑paprika kerül a forró vízbe, amit egy-két hegyes erős paprika tesz még karakteresebbé.

Ha otthon akarjuk ezt megcsinálni, akkor amikor az alaplé felforr, bőségesen szórjunk füstölt és csemege fűszerpaprikát a felületén úszó zsírrétegre, ami sűríti és gazdagabbá teszi az ízeket.

Ezután a levest passzírozzuk át, majd leveskockákat adjunk hozzá, és ízlés szerint sózzuk. Amint ezek felolvadtak, a levest hagyhatjuk kihűlni és felhasználásig hűtőbe tehetjük.

A puha hús titka

Aztán a kész alaplébe a tálalás előtt a pontydarabokat egyszerűen a forró levesbe helyezzük, ahol lobogva körülbelül hat percig főzzük a halat – így a húsa puha marad anélkül, hogy szétesne. Az ünnepi hangulatot egy hegyes erős paprika és persze az elengedhetetlen friss kenyér teszi teljessé az asztalon, ami tökéletesen kiegészíti ezt a tradicionális magyar karácsonyi fogást.

