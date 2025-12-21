Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 51. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 12 (tizenkettő)
- 17 (tizenhét)
- 27 (huszonhét)
- 36 (harminchat)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 419 630 forint;
- 4 találatos szelvény 1294 darab, nyereményük egyenként 9080 forint;
- 3 találatos szelvény 24 081 darab, nyereményük egyenként 2970 forint.
