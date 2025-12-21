Hírlevél
hatos lottó

Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai

9 perce
Olvasási idő: 1 perc
A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
hatos lottósorsolásSzerencsejáték Zrt

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 51. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 10 (tíz)
  • 11 (tizenegy)
  • 12 (tizenkettő)
  • 17 (tizenhét)
  • 27 (huszonhét)
  • 36 (harminchat)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 419 630 forint;
  • 4 találatos szelvény 1294 darab, nyereményük egyenként 9080 forint;
  • 3 találatos szelvény 24 081 darab, nyereményük egyenként 2970 forint.

 

